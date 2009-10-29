90 درصد جمعیت زیر 50 سال کشور باسواد شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، علی ابراهیمیان پیش از ظهر پنجشنبه در نشست شورای اجرایی و راهبردی نهضت سواد آموزی شیروان افزود: در سه سال گذشته بیش از 32 میلیون نفر در مقاطع مختلف تحصیلی مقدماتی، تکمیلی، پایانی، پنجم و بزرگسالان باسواد شدند.

وی بابیان اینکه 17 میلیون نفر از این افرد گواهینامه تحصیلی را در دوره های چهارگانه دریافت کردند، اظهار داشت: 9 میلیون نفر از این افراد بی سواد مطلق بودند.

وی با اشاره به اینکه در سال 85، 9.8 میلیون نفر در تمام گروه های سنی بی سواد بودند، بیان داشت: انتظار می رود تا آخر سال 1393 بیش از چهار میلیون و 500 هزار نفر در کشور تحت پوشش این سازمان قرار گیرند.

وی گفت: تا کنون در 90 روستای استان خراسان شمالی جشن شکرگزاری پایان بی سوادی و امسال نیز در 180 روستای دیگر استان این جشن برگزار می شود.

معاونت آموزشی نهضت سواد آموزی کشور همچنین از اجرای آزمایش ساختار آموزشی جدید کمیسیون شورای عالی آموزش و پرورش در شش استان سیستان و بلوچستان، فارس، خوزستان، آذربایجان غربی، مازندران و خراسان جنوبی خبر داد.

مدیر نهضت سوادآموزی خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت: اگر می خواهیم ایرانی آباد و آزاد داشته باشیم باید ملت را به دو بال علم و ایمان تجهیز کنیم.

محمدابراهیم عصمتی با بیان اینکه امسال نهضت سوادآموزی به شکل یک دستگاه مستقل از سازمان آموزش و پرورش کار خود را آغاز کرد، اظهار داشت: ما جزو اولین مدیریتهایی بودیم که بودجه را بسته و از این نظر کمترین مشکل را داریم و تمام حقوق کارکنان و آموزش یاران را به موقع پرداخت می کنیم.

وی اضافه کرد: با تدبیر سازمان آموزش و پرورش استان 94 آموزشیار که مشمول قانون 6 و 6 مکرر بودند استخدام شدند و این امر موجب افزایش انگیزه و کارایی آموزش یاران دیگر خواهد شد.

مدیر نهضت سوادآموزی استان تاکید کرد: فرمانداران، بخشداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها می توانند در جذب و نگه داشت بی سوادان و کم سوادان در کلاسها کمک کنند چون این مسئله اساسی ترین مشکل نهضت سوادآموزی است.

وی اظهار امیدواری کرد که امسال نیز دستگاه های اجرایی امکانات خود به ویژه وسایل نقلیه و فضاهای آموزشی را در اختیار نهضت سوادآموزی قرار دهند.

وی یادآور شد: امسال 12 هزار و 900 بی سواد محض در دوره مقدماتی و 12 هزار و 600 کم سواد در دوره تکمیلی تحت پوشش نهضت سوادآموزی استان قرار می گیرند.

خراسان شمالی پارسال مقام سوم کشوری را در جذب بی سوادان در کشور کسب کرده است.