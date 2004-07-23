مرحله نهايي چهارمين المپياد علمي نيروي انتظامي برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي مركز اطلاع رساني ناجا در اين مسابقه علمي ، كاركنان پليس زن و مرد نيروي انتظامي در رسته هاي انتظامي ، آگاهي ، اطلاعات عمليات ، راهنمايي و رانندگي ، اداري ، مالي ، مهندسي ، مخابرات و پشتيباني با يكديگر به رقابت پرداختند.

بر اساس اين گزارش چهارمين المپياد علمي نيروي انتظامي با هدف ارتقاي سطح علمي كاركنان و بروز اطلاعات تخصصي ، هر ساله در جهت نخبه گرايي و شكوفايي استعدادهاي برتر نيروي انتظامي در دو مرحله استاني و كشوري برگزار مي شود.

گفتني است نفرات برتر اين المپياد ضمن تشويق مشرف به زيارت حرمين شرفين و عتبات عاليات مي شوند.