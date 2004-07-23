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۲ مرداد ۱۳۸۳، ۱۶:۵۱

مرحله نهايي چهارمين المپياد علمي نيروي انتظامي برگزار شد

مرحله نهايي چهارمين المپياد علمي نيروي انتظامي با حضور 500 نفر از برگزيدگان مرحله استاني يگانهاي نيروي انتظامي سراسر كشور امروز در ستاد فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي مركز اطلاع رساني ناجا در اين مسابقه علمي ، كاركنان پليس زن و مرد نيروي انتظامي در رسته هاي انتظامي ، آگاهي ، اطلاعات عمليات ، راهنمايي و رانندگي ، اداري ، مالي ، مهندسي ، مخابرات و پشتيباني با يكديگر به رقابت پرداختند.

بر اساس اين گزارش چهارمين المپياد علمي نيروي انتظامي با هدف ارتقاي سطح علمي كاركنان و بروز اطلاعات تخصصي ، هر ساله در جهت نخبه گرايي و شكوفايي استعدادهاي برتر نيروي انتظامي در دو مرحله استاني و كشوري برگزار مي شود.

گفتني است نفرات برتر اين المپياد ضمن تشويق مشرف به زيارت حرمين شرفين و عتبات عاليات مي شوند.

کد مطلب 97322

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