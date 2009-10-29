180 برنامه در هفته بسیج دانش آموزی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سرهنگ حمید رضا گرامی پیش از ظهر پنجشنبه در نشستی خبری افزود: هفته بسیج دانش آموزی از امروز شروع شده و تا 13 آبان ماه ادامه دارد و در این راستا برنامه های متنوعی که دارای کیفیت لازم نیز باشد در دست برنامه ریزی قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: غبارروبی گلزار شهدا توسط دانش آموزان و فرهنگیان، حضور دانش آموزان و فرهنگیان در نماز جمعه، اجرای صبحگاه مشترک، تجلیل از دانش آموزان برگزیده بسیجی و رتبه های زیر هزار کنکور سراسری و ... از جمله این برنامه ها به شمار می رود.

فرمانده ناحیه بقیه الله بسیج شیراز با تاکید بر اینکه در راهپیمایی روز 13 آبان ماه نیز بیش از 40 هزار بسیجی دانش آموز شرکت خواهند کرد، افزود: کیفیت بخشی و ایجاد تنوع در برنامه ها از جمله اولویتهای اصلی این هفته به شمار می رود چراکه آنچه امروز برای جامعه ما بیشتر باید مد نظر قرار گیرد مباحث آسیب شناسی و شناخت چالشها بوده از این رو سعی شده برنامه هایی برای تمام سلیقه ها پیش بینی و تعریف شود.