رسانه ها می توانند در زمینه نماد سازی نقش مهمی در جامعه ایفا کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سردار سرتیپ پاسدار حسین سلامی ظهر پنجشنبه در هفتمین همایش بسیج و رسانه در مشهد افزود: حوادث نقطه ای که در کشور اتفاق می افتد بازتاب آن توسط رسانه ها به تمام جهان منشتر می شود تا بحث نماد سازی و مفهوم سازی در جهان شکل بگیرد و رسانه های غربی در این زمینه برای بی هویت نشان دادن ملت و جامعه ایران تلاشهای فراوانی را انجام می دهند.

جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران تصریح کرد: در این جنگ نرم رسانه های غربی با ایجاد قالبهای ثابت ذهنی در مورد هویت ایران تمام تلاش خود را کار می بندند که با نگاه جزئی به ملت ایران نگاه کنند زیرا اگر بخواهد در مسائل کلی به ایران بنگرند قطعا در یک نگاه کلان افتخارات ایران اسلامی همانند استقلال، آزادی، کرامت، انسانیت و اخلاق بی نظیر است اما در مقیاس های ریز ممکن است حوادثی وجود داشته باشد.

سلامی خاطر نشان کرد: در چنین فضایی که جنگ نرم حرف اول را در دنیا می زند باید به صورت صحیح کشور را اداره کرد و بسیج و رسانه باید چهره تاریخ ساز و منحصر به فرد ایران را در جهان پیاده کند و با محوریت نخبگان و طیف وسیع جوانان بتوانیم جهانیان را با تاریخ پر افتخار این کشور آشنا کنیم.

وی تصریح کرد: باید دو تاریخ قبل و بعد از انقلاب را برای جوانان و حتی بسیجیان کشور آشنا کنیم.

سلامی گفت: ملت ایران صاحب افتخارات بسیار بزرگی در جهان است. ملتی که رهبر آن فروپاشی یک رهبر دیگر را پیش بینی می کرد و توانست در یک جنگ هشت ساله و نابرابر جهان را مدیریت کند و اکنون در صف تمام تحریفهای ایران به شکوفایی و اقتدار دست یابد.

جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران، با بیان اینکه اعتماد به نفس اولین نقطه مقاومت ملی و بین المللی در جهان است اظهار داشت: ایران در چهار نماد بزرگ شامل رهبر، آرمان، دشمن و مردم موفق بوده است و می توان اکنون بزرگترین ضعف آمریکا را فقدان رهبری بزرگ دانست.

سلامی گفت: بسیج تجلی تمام فضائل خلقت است و باید مراقب باشیم دشمنان در تنها مکانی که می توانند تعادل برگشت ناپذیر ایجاد کنند که همان اغتشاش می باشد ناموفق باشند.

وی افزود: در زمینه خبررسانی ابتکار عمل با رسانه ای است که سرعت و تازه بودن خبر را رعایت کند و در این زمینه رسانه های داخلی می توانند رسانه های دروغگو و کذاب غربی را بی اعتبار نشان دهند.