خسرو حيدري و مجتبي جباري در تيم ابومسلم ماندني شدند

به گزارش خبرنگار"مهر" سيد مجتبي علوي سخنگوي باشگاه ابومسلم ضمن بيان اين مطلب افزود : طي مذاكرات حضوري كه بين كريم ملاحي مدير عامل باشگاه ابومسلم و دكترمحمد حسين قريب مدير عامل باشگاه استقلال درخصوص ادعاي استقلالي ها مبني بر مالكيت خسرو حيدري و مجتبي جباري صورت گرفت طرفين در اين زمينه به توافق نرسيدند و به اين ترتيب خسرو حيدري كه يكسال ديگربا ابومسلم قرار داد دارد همچنان درخدمت اين تيم خواهد بود و مجتبي جباري نيز تا پايان امسال مشغول گذراندن خدمت مقدس سربازي است ، مي بايست درابومسلم بازي كند .

علوي درادامه افزود : مسئولان باشگاه استقلال با براه انداختن اين خبركه موافقت مديران ابومسلم را براي انتقال اين دو بازيكن جلب كرده اند سعي دارند تا تنش هاي موجود در تيم خود را پوشش دهند و با اين حربه قصد دارند فشارهاي رواني وارده بر تيم خود را خنثي كنند .

وي در پايان تاكيد كرد : همين جا جدايي اين بازيكنان را ازابومسلم شديدا تكذيب مي كنم و اين دو بازيكن تا پايان مدت قرارداد و خدمت سربازي شان كماكان در خدمت تيم ابومسلم خواهند بود . البته راه براي گفتگو همچنان باز است و در صورتي كه مسئولين استقلال بتوانند راهكارهاي تازه اي را در اين زمينه بينديشند آمادگي مذاكرات تازه را داريم .