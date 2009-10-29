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۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۹:۲۶

800 هزار کودک زیر پنج سال در کشور کوتاه قد هستند

800 هزار کودک زیر پنج سال در کشور کوتاه قد هستند

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان گفت: در حال حاضر 800 هزار کودک زیر پنج سال کشور به لحاظ استانداردهای موجود کوتاه قد هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رحیم سروری زنجانی در همایش گرامیداشت روز جهانی غذا اظهار داشت: فقر آهن، عدم دریافت پروتئین کافی و کمبود کلسیم از جمله مشکلات تغذیه ای مردم ایران است که باید با برنامه ریزی دقیق و اصلاح الگوی غذایی مناسب روند موجود در ساختار قد کودکان را بهبود ببخشیم.

وی ادامه داد: عده ای به دلیل سو تغذیه و شماری نیز به علت دریافت کالری بالا دچار بیماری می شوند که ‌بر اساس مطالعات انجام شده 64.6 درصد از پسران و 1.4 درصد از دختران در سنین نوجوانی دچار چاقی و اضافه وزن می شوند.

سروری زنجانی با اشاره به تحقیقات صورت گرفته در خصوص روند تغذیه ای ایرانیان گفت: براساس تحقیقات صورت گرفته 40 درصد مردم ایران دچار فقر کلسیم هستند.

این مسئول افزود: مصرف متوسط سالانه لبنیات در ایران 80 لیتر است که این میزان یک دوم مصرف مواد لبنی در سطح جهان است.

وی با بیان اینکه رژیمهای نامتعادل غذایی مهمترین دغدغه و چالش قرن بیستم در بخش بهداشت و درمان محسوب می شود، متذکر شد: مشکلات قلبی عروقی، چاقی و بیماری دیابت از عوارض رژیمهای نامتعادل غذایی است.

سروری زنجانی با تاکید به توجه ویژه به ورزش در سنین کودکی و جوانی افزود: کم تحرکی و به تبع آن چاقی کودکان در عصر حاضر، منجر به شیوع بیماریهای متابولیکی در بزرگسالی می شود.

سروری زنجانی تاکید کرد: امر تغذیه، عدم مصرف دخانیات، تحرک و ورزش در بحث سلامت مهم است.

سروری زنجانی افزود: به ازای مصرف هر نخ سیگار، قریب به 5.5 دقیقه از عمر فرد کاهش یافته به طوری که مصرف دخانیات بیش از 400 نوع بیماری، از جمله سرطان بدخیم و ریوی به دنبال خواهد داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی زنجان گفت: استفاده از روغنهای ترانس با اسید بالا، قند و نمک تاثیر بسزایی در کاهش سلامتی افراد دارد.

کد مطلب 973255

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