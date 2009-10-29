800 هزار کودک زیر پنج سال در کشور کوتاه قد هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رحیم سروری زنجانی در همایش گرامیداشت روز جهانی غذا اظهار داشت: فقر آهن، عدم دریافت پروتئین کافی و کمبود کلسیم از جمله مشکلات تغذیه ای مردم ایران است که باید با برنامه ریزی دقیق و اصلاح الگوی غذایی مناسب روند موجود در ساختار قد کودکان را بهبود ببخشیم.

وی ادامه داد: عده ای به دلیل سو تغذیه و شماری نیز به علت دریافت کالری بالا دچار بیماری می شوند که ‌بر اساس مطالعات انجام شده 64.6 درصد از پسران و 1.4 درصد از دختران در سنین نوجوانی دچار چاقی و اضافه وزن می شوند.

سروری زنجانی با اشاره به تحقیقات صورت گرفته در خصوص روند تغذیه ای ایرانیان گفت: براساس تحقیقات صورت گرفته 40 درصد مردم ایران دچار فقر کلسیم هستند.

این مسئول افزود: مصرف متوسط سالانه لبنیات در ایران 80 لیتر است که این میزان یک دوم مصرف مواد لبنی در سطح جهان است.

وی با بیان اینکه رژیمهای نامتعادل غذایی مهمترین دغدغه و چالش قرن بیستم در بخش بهداشت و درمان محسوب می شود، متذکر شد: مشکلات قلبی عروقی، چاقی و بیماری دیابت از عوارض رژیمهای نامتعادل غذایی است.

سروری زنجانی با تاکید به توجه ویژه به ورزش در سنین کودکی و جوانی افزود: کم تحرکی و به تبع آن چاقی کودکان در عصر حاضر، منجر به شیوع بیماریهای متابولیکی در بزرگسالی می شود.



سروری زنجانی تاکید کرد: امر تغذیه، عدم مصرف دخانیات، تحرک و ورزش در بحث سلامت مهم است.

سروری زنجانی افزود: به ازای مصرف هر نخ سیگار، قریب به 5.5 دقیقه از عمر فرد کاهش یافته به طوری که مصرف دخانیات بیش از 400 نوع بیماری، از جمله سرطان بدخیم و ریوی به دنبال خواهد داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی زنجان گفت: استفاده از روغنهای ترانس با اسید بالا، قند و نمک تاثیر بسزایی در کاهش سلامتی افراد دارد.