آغاز به کار کمیته محلی مدیریت تالاب پریشان با هدف احیا و پایدار سازی

مدیر تالابهای ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در کازرون گفت: با توجه به غنای زیستی و تنوع تالاب پریشان تهدیدهایی شامل آلودگی آب تالاب، استفاده بیش از حد از منابع آبی و تغییر کاربری زیستگاه های مجاور تالاب در منطقه وجود دارد که باید به سرعت و با کیفیت مناسبی کنترل شود.

علی نظری دوست افزود: در همین راستا با توجه به تهدیدات مذکور برنامه مدیریت تالاب توسط سازمان حفاظت محیط زیست با عنوان طرح بین المللی در قالب پروژه مشترک UNDP با همکاری نهادهای مرتبط در استان فارس و استفاده از تجربیات موفق بین المللی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تدوین شد.

وی ادامه داد: کمیته محلی مدیریت تالاب پریشان امروز فعالیت خود را به ریاست فرماندار کازرون با هدف کلی کاربرد رویکرد اکوسیستمی برای احیا و پایدار سازی تالاب پریشان برای استفاده جوامع کنونی و نسلهای آینده آغاز بکار کرد.

مدیر تالابهای ایران تصریح کرد: اهداف دیگر این کمیته احیا و ارتقای حفاظت از ارزشهای تنوع زیستی تالاب پریشان، بهسازی شرایط تامین آب و ارتقای کیفیت آب تالاب، ارتقای شرایط بهره برداری و کاربری زمینها در اطراف تالاب، ارتقای منابع معیشتی روستاییان و پشتیبانی از بهره برداری خردمندانه از پریشان، ارتقای آگاهی عمومی و استفاده از امکانات تالاب برای توسعه دانش و تحقیقات به شمار می رود.

شهرستان کازرون در 132 کیلومتری شیراز قرار دارد و دریاچه پریشان نیز در 14 کیلومتری شرق کازرون واقع شده است، پریشان یکی از دو سایت نمونه طرح حفاظت از تالابهای ایران به شمار می رود.

دریاچه پریشان طی مدت اخیر در پی عوامل مختلفی نظیر خشکسالی، حفر چاه های غیر مجاز آب در اطراف تالاب و ... به شدت با خشکی مواجه شده است.