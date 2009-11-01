"لحظه دیدار" ادای دین به رزمندگان دفاع مقدس است

محمد حسین‌‍پور درباره تولید "لحظه دیدار" به نویسندگی و کارگردانی جهاندخت خادم به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه روایتگر زنی است که همسرش مفقودالاثر شده، اما با تلاش زیاد موفق می‌شود در تربت حیدریه تعاونی کوچکشان را به یک تعاونی بزرگ تبدیل کند. به موازات این قصه به مفسدان اقتصادی هم می‌پردازیم.

وی در ادامه افزود: تصویربرداری این مجموعه که به سفارش سیمای خراسان رضوی تهیه می‌شود به نیمه رسیده و گروه در مشهد مستقر است. در روزهای آینده برای ادامه کار راهی تربت حیدریه، شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس و هویزه می‌شویم.

این تهیه‌کننده خاطرنشان ساخت: "لحظه دیدار" با امکانات مالی محدود ساخته می‌شود، ولی امیدوارم پروژه فاخری شود. بعد از تمام شدن این پروژه فیلم تلویزیونی با موضوع زندگی و سرگذشت جبار باغچه‌بان همراه همسرم جهاندخت خادم می‌سازیم.

"لحظه دیدار" در 13 قسمت 45 دقیقه‌ای تهیه می‌شود و در آن محمد تقی‌نژاد، علیرضا لعلی، نرگس نوروزی، حسین مقدم، هادی وکیلی، ملیحه روشن، وحید عرب، ژاله ژاله‌پور، مرتضی منصوری، الناز خاوری، طه بذرافشان و سحر ارغوان بازی می‌کنند.

عوامل پروژه عبارتند از مهدی کلاری تصویربردار، محسن طیبی صدابردار، شهرزاد حسین‌پور طراح صحنه، فرنگیس شادکام طراح لباس، سامان اردشیری و فاطمه پوریامنش گریم، حسین عامل مدیر تولید، علی آشمند منشی صحنه و تعاونی سینمایی برنا تصویر مجری طرح.

حسین‌پور و خادم تولید فیلم "سینا و غنچه" و مجموعه‌های "غریبی آشنا"، "آی آدم‌ها"، "روزهای سخت" و "مهمان امام هشتم" را در کارنامه دارند.