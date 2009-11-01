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۱۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۱۵

تمرین مختلط اعضای کبدی استان هرمزگان تکذیب شد

تمرین مختلط اعضای کبدی استان هرمزگان تکذیب شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کبدی استان هرمزگان شایعه تمرین مختلط تیم آقایان و بانوان کبدی استان هرمزگان را تکذیب کرد.

در پی انتشار شایعه تمرین مختلط اعضای تیم کبدی استان هرمزگان، علی خواجه فینی رییس هیئت کبدی استان هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: این شایعه صحت ندارد زیرا اعضای تیم آقایان و بانوان کبدی هرمزگان هیچ تمرین مشترکی با یکدیگر نداشته اند.

وی خاطرنشان کرد: در تمرین گذشته تیم کبدی بانوان هرمزگان، دو نفر از اعضای تیم آقایان که در اردوی تیم ملی شرکت داشتند پس از بازگشت از این اردو تکنیک های انجام شده در ارودی تیم ملی را به اعضای تیم بانوان هرمزگان آموزش دادند.

وی تمرین مختلط بانوان و آقایان را کذب محض دانست و تصریح کرد: در هنگام آموزش تکنیک های ورزشی کبدی توسط دو تن از اعضای تیم ملی، تیم بانوان در گوشه ای از سالن نشسته و فقط نظاره گر این آموزش ها بودند.

خواجه فینی گفت: در هنگام آموزش این یک خانم بدون اجازه اقدام به فیلمبرداری کرده بود که اعضای تیم از این عمل جلوگیری کردند و آن خانم اعضای تیم کبدی را تهدید و سپس سالن را ترک کرد.

وی در پایان افزود: پیگیری های لازم در زمینه شناسایی فرد ناشناس که اقدام به فیلمبرداری تمرین کرده بود در حال انجام است.

کد مطلب 973276

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