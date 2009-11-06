تدوین طرح جامع توسعه حمل و نقل مسافری دریایی

سیدعطاالله صدر در گفتگو با مهر گفت: در حالی در بسیاری از کشورها به ازای جمعیتشان 100 درصد مسافر دریایی وجود دارد که در ایران سالانه تنها 5 میلیون و 800 هزار نفر از مسیرهایی دریایی برای تردد استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به رقم 70 میلیون مسافر دریایی باید برنامه ریزیها و کارهای بسیار بزرگی انجام شود، افزود: ما برای رسیدن به این هدف طرح جامع توسعه حمل و نقل مسافری دریایی را تهیه کرده ایم.

معاون وزیر راه و ترابری از طرح توسعه بندر شهید حقانی گفت که در سالهای قبل برای توسعه این بندر اقداماتی انجام شده است به نحوی که هم اکنون این طرح توسعه در حال اتمام است.

صدر تصریح کرد: با اتمام این پروژه هم لایروبی حوضچه انجام شده و هم تعداد اسکله ها به حد مطلوب برای پاسخگویی به نیازها افزایش می یابد، ضمن اینکه ظرفیت تردد با اتمام این طرح به 5 میلیون مسافر در سال خواهد رسید.

وی همچنین خبر داد: سازمان بنادر و دریانوری در حال ساخت ترمینال مسافری در بندر شهید گناوه، خارک و بندر امام خمینی (ره) ( با استفاده از توان بخش خصوصی ) است.

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی به هدف این سازمان برای توسعه حمل و نقل مسافر اشاره کرد و گفت : براساس چشم انداز حمل و نقل مسافر دریایی، تلاش می کنیم تا تعداد این مسافران را به دو برابر وضع موجود ارتقا دهیم.

وی همچنین از انجام اقداماتی برای توسعه و افزایش قابلیتهایی بنادر و اجرای طرحهایی در جزایر کشور با همکاری سازمان ایرانگردی و جهانگردی به منظور افزایش گردشگری و مسافرت دریایی خبر داد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوری بر لزوم تدوین مقرراتی خاص برای ورود بخش خصوصی در سرمایه گذاریهای اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: درصورتی که بتوانیم با اعطای تسهیلات و پشتیبانی از این بخش حمایت کنیم ، می توانیم اعتماد آنان را برای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف جلب نمائیم.

به گفته صدر، سازمان بنادر و دریانوردی در سالجاری برای توسعه سواحل و بنادر 160 میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده است.