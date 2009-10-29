شناسنامه اجتماعی استان هرمزگان تهیه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمدحسن پرآور در جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان هرمزگان گفت: شناسنامه اجتماعی استان هرمزگان توسط سازمان بهزیستی در حال تهیه و آماده شدن است.

وی افزود: با تهیه این سند می توانیم برنامه ریزی های موثری در جهت توسعه استان و جلوگیری از معضلات اجتماعی انجام دهیم.

وی خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم از به وجود آمدن معضلات اجتماعی جلوگیری کنیم نیازمند آمار و اطلاعات مستند و قابل اعتماد در این سند هستیم.

به گفته وی، دستگاه ها و نهادها باید در تهیه این سند مهم به سازمان بهزیستی کمک کنند زیرا تهیه آن به تنهایی از توان یک سازمان خارج است.

وی در ادامه این جلسه به کنگره شعر اهل بیت و منشور توسعه فرهنگ عمومی نیز اشاره کرد و گفت: کنگره شعر اهل بیت با حضور استانهای سیستان و بلوچستان، فارس و بوشهر بهمن ماه سال جاری در هرمزگان برگزار می شود.

پرآور اظهار کرد: این کنگره با حضور استانهایی برگزار می شود که برادران اهل سنت و شیعه در کنار هم زندگی می کنند و قرار است از هر دو مذهب در این کنگره شرکت کنند.

وی بیان کرد: این کنگره با هدف ایجاد ارتباط میان شعرای اهل سنت و شیعه، تقویت مشترکات دینی و سوق دادن جوانان به سمت فرهنگ دینی در جهت تقویت وحدت برگزار می شود.

وی ادامه داد: منشور توسعه فرهنگ قرآنی با هدف بومی کردن فرهنگ قرآنی در استانها و گسترش فرهنگ قرآنی تهیه شده است که باید به عنوان یکی از آیتمهای مهم فرهنگی به آن پرداخته شود.

سرپرست استانداری استان هرمزگان گفت: چنانچه به بحث توسعه منشور قرآنی بپردازیم می توانیم به آینده این موضوع در استان هرمزگان امیدوار باشیم.

در این جلسه شکرالله زندوی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان هرمزگان و محمود حسین پور رئیس سازمان بهزیستی نیز در رابطه با موضوعات مطرح شده سخنرانی کردند.