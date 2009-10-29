لزوم اتقان احکام در قوه قضائیه/ روابط ناسالم در دستگاه قضایی پذیرفته نیست

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه روسای کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر اتقان احکام باید در مراحل تصمیم گیری در دادسرا، دادگاه بدوی و تجدید نظر، اتقان صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در رسیدگی به پرونده ها نباید دقت فدای سرعت شود بر شناسایی و تناسب موضوع و حکم دقیق و صدور حکم دارای صلاحیت تاکید کرد و افزود: جریان کارشناسی از جمله وکلا، نیروهای انتظامی و نظامی و پزشکی قانونی باید به گونه ای به قاضی کمک کنند که نظرات آنها زمینه ساز اتقان باشد.

معاون اول رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: نگاه قاضی باید تصمیم گیری باشد که از تزلزل احکام جلوگیری کند تا افراد به حق خود برسند.

رئیسی با تاکید بر اینکه در امر رسیدگی به موضوعات مختلف در نظام جمهوری اسلامی و به ویژه دستگاه قضایی هیچگونه روابط ناسالمی پذیرفته نیست، تصریح کرد: وکالت امر صحیح و مناسبی است اما اگر جریانی بخواهد رابطه ناسالم ایجاد کند این امر برای کشور خطرناک است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: دشمن در اطراف کشور ما خیمه زده است و دنبال فنتنه انگیزی است.

این مقام قضایی با اشاره به اینکه جنس فتنه بعد از انتخابات ایران با فتنه های قبل آن متفاوت بود، خاطرنشان کرد: رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب و بصیرت مردم و مدیران توانست ملت ایران را بیمه کند و باعث ناکامی دشمنان شود.

رئیسی دشمن شناسی و دشمن ستیزی را از سوی مردم ضروری دانست.

وی با اشاره به روند افزایش قاچاق از افغانستان به خصوص مواد مخدر صنعتی افزود: حضور ناتو و آمریکا در افغانستان باعث تغییر مواد مخدر سنتی به مواد صنعتی شده است و این حضور براساس آمار و ارقام و به ویژه آمار سازمان ملل باعث افزایش چندین برابری تولید موادمخدر در این کشور شده است.

وی اضافه کرد: همه آحاد جامعه در حوزه های مختلف در اعتمادسازی، استحکام بخشی به مبانی نظام و رشد و توسعه همه جانبه کشور نقش دارند.

امام جمعه کرمان نیز در ادامه این مراسم تسلط بر هوای نفس، سعه صدر، حوصله ، قدرت و ایثارگری را از مهمترین ویژگی های قضات برشمرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه تعدادی از قضات به شهادت رسیده اند باید تمهیدات لازم برای حفاظت از این افراد انجام شود.

حجت الاسلام سید یحیی جعفری خواستار اختصاص فرصت مناسبی برای صحبتهای مردم از سوی رئیس کل دادگستری استان کرمان شد و گفت: با این کار خوش بینی نسبت به تشکیلات قضایی بیشتر می شود.

در این مراسم حجت الاسلام علی توکلی به عنوان رئیس کل جدید دادگستری استان کرمان معرفی شد.