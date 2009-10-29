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۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۰۵

نیکزاد:

87 هزار پروژه عمرانی در کشور در دست اجراست

87 هزار پروژه عمرانی در کشور در دست اجراست

مشهد - خبرگزاری مهر: وزیر مسکن و شهرسازی گفت: دولت در عرصه های عمرانی کارهای بزرگی انجام داده به طوریکه در حال حاضر 87 هزار پروژه را در دست اجرا دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، علی نیکزاد بعداز ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان چناران افزود: دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت، سفرهایی بسیار سخت و طاقت فرساست اما در راستای نشان دادن خدمتگذاری نظام و دولت به مردم این سختی ها به شیرینی تبدیل می شود.

وی افزود: هدفمند کردن یارانه ها قطعا فشار اقتصادی به مردم وارد می کند اما با برنامه ریزی مدون و اجرایی، این فشار برطرف و عدالت در جامعه گسترش می یابد.

وزیر مسکن و شهر سازی به توسعه مصلی و مسجد صاحب الزمان چناران اشاره کرد و گفت: این وزارتخانه هزینه های توسعه مسجد را تقبل می کند چون اعتقاد دولت به گسترش کارهای فرهنگی و مذهبی است.

در ادامه فرماندار شهرستان چناران گفت: اعتبارات تملک دارایی نسبت به سالهای گذشته 190درصد رشد داشته است و به 40روستای شهرستان گازرسانی و به اندازه تمام سالهای بعد از انقلاب در این دولت جاده روستایی آسفالت شده است.

علی حسینی افزود: شهرک صنعتی چناران بزرگترین شهر صنعتی کشوراست و سرانه سرمایه گذاری دو برابر میانگین استان است.

وی ادامه داد: 100 میلیارد ریال فضاهای آموزشی ساخته شده و 100 درصد مصوبات سفر اول ریاست جمهوری اجرا و اکثر مصوبات دور دوم سفرها اجرا شده است.

کد مطلب 973347

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