87 هزار پروژه عمرانی در کشور در دست اجراست

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، علی نیکزاد بعداز ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان چناران افزود: دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت، سفرهایی بسیار سخت و طاقت فرساست اما در راستای نشان دادن خدمتگذاری نظام و دولت به مردم این سختی ها به شیرینی تبدیل می شود.

وی افزود: هدفمند کردن یارانه ها قطعا فشار اقتصادی به مردم وارد می کند اما با برنامه ریزی مدون و اجرایی، این فشار برطرف و عدالت در جامعه گسترش می یابد.

وزیر مسکن و شهر سازی به توسعه مصلی و مسجد صاحب الزمان چناران اشاره کرد و گفت: این وزارتخانه هزینه های توسعه مسجد را تقبل می کند چون اعتقاد دولت به گسترش کارهای فرهنگی و مذهبی است.

در ادامه فرماندار شهرستان چناران گفت: اعتبارات تملک دارایی نسبت به سالهای گذشته 190درصد رشد داشته است و به 40روستای شهرستان گازرسانی و به اندازه تمام سالهای بعد از انقلاب در این دولت جاده روستایی آسفالت شده است.

علی حسینی افزود: شهرک صنعتی چناران بزرگترین شهر صنعتی کشوراست و سرانه سرمایه گذاری دو برابر میانگین استان است.

وی ادامه داد: 100 میلیارد ریال فضاهای آموزشی ساخته شده و 100 درصد مصوبات سفر اول ریاست جمهوری اجرا و اکثر مصوبات دور دوم سفرها اجرا شده است.