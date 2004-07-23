تاسيس انجمن ترويج فلسفه در دبيرستان

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، اين انجمن متشكل از تعداد زيادي از معلمان ، دانش آموزان ، مديران و استادان دانشگاه علاقمند به ترويج فلسفه در مدارس است.



كن كنيسلي رئيس اين انجمن در مورد هدف از تآسيس انجمن فيلسوفان دبيرستاني اذعان داشت : " فلسفه به صورت سنتي به عنوان درس و رشته اي كه با بحث هاي پيچيده و تخصصي گره خورده معرفي شده است اما هم اكنون شاهد اين پديده هستيم كه فلسفه در دبيرستان ها تدريس مي شود و آنها كه تشنه صداقت و حقيقت اند به فلسفه توجه نشان مي دهند" .



به زعم كنيسلي فلسفه ورزي براي دوره دبيرستان لازم است و دانش آموزاني كه خواهان رسيدن به جهان بيني هاي منسجم و سازگارند با ولع در دوره دبيرستان با انديشه هاي ارسطو، هيوم ، كي يركه گور و جيمز آشنا مي شوند.



وي تاكيد دارد كه بشر راهي جز آن ندارد كه براي تكامل خويش با انديشه هاي موجود در باب حقيقت، فضيلت و زيبايي كلنجار رود و اگر بخواهيم كودكاني خلاق و فكور داشته باشيم ناگزير به ياد دادن فلسفه به آنها هستيم.





لازم به ذكر است كه انجمن فيلسوفان دبيرستاني يك سايت اينترنتي نيز براي ارايه منابع لازم تدريس فلسفه در مدارس طراحي كرده است. در اين سايت اطلاعات و منابع زيادي از جمله تجربيات تدريس فلسفه در مدارس ايالت اونتاريوي كانادا كه از سال 1996 درسي به نام فلسفه را در مفاد و مواد درسي خود گنجانيده اند موجود است. اين موسسه همچنين از افرادي كه خواهان بسط تدريس فلسفه در مدارس و موسسات هستند حمايت مي كند و منابع و موارد درسي را در اختيار آنها قرار مي دهد. فيلم هايي هم در با ب شيوه تدريس فلسفه در مدارس از سوي اين انجمن تهيه شده كه در دسترس علاقمندان قرار مي گيرند.