تمام امکانات رفاهی و خدماتی باید در اختیار زائران امام رضا(ع) باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی ‌نژاد در دیداربا تولیت استان قدس رضوی اقدامات صورت گرفته در زمینه توسعه حرم مطهر امام رضا(ع) را مناسب و موفقیت‌آمیز دانست و تصریح کرد: باید تمام امکانات رفاهی و خدماتی با بهترین کیفیت در اختیار زائران امام رئوف حضرت علی‌ابن موسی الرضا(ع) قرار گیرد.

رییس‌ جمهور همچنین بر آمادگی دولت برای کمک به طرح توسعه آستان قدس رضوی تأکید کرد.

دکتر احمدی‌ نژاد از خداوند متعال سلامتی آیت‌الله طبسی و ادامه توفیقات وی و همه خادمان در خدمت به زائران امام رضا(ع) را مسئلت کرد.

آیت‌الله واعظ طبسی نماینده ولی فقیه و تولیت آستان قدس رضوی نیز در این دیدار گزارشی از اجرای طرح توسعه حرم مطهر امام رضا(ع) به منظور ارایه خدمات بهتر به زائران حضرت ثامن‌الحجج را ارائه کرد.

آیت‌الله واعظ طبسی همچنین از خداوند متعال ادامه خدمات رییس‌جمهور و دولت دهم به مردم را مسئلت کرد.