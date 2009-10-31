بناهای فاقد طرح مناسب سازی معلولان گواهی پایان کار نمی گیرند

قباد وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: طبق هماهنگی های انجام شده با کانون مهندسان و شهرداری کرج امکانات ویژه معلولان در مراکز و بناهای عمومی این کلانشهر باید پیش بینی شود.
وی افزود: بر همین اساس با هماهنگیهای به عمل آمده برای بناهای فاقد طرح مناسب سازی ویژه معلولان در کرج پایان کار صادر نخواهد شد.
این مسئول خاطرنشان کرد: بهزیستی کرج به عنوان متولی این امر مهم تیمهای ویژه ای را با هماهنگی شهرداری این شهر برای بازدید از این مراکز تشکیل داده است.
وی یادآور شد: اکنون طرح مناسب سازی بسیاری از بوستانها و معابر شهرکرج با همکاری شهرداری این شهر در دست اقدام قرار گرفته است.
وی افزود: در همین راستا احداث پل عابر پیاده مکانیزه برای تسهیل در رفت و آمد معلولان در 10 نقطه شهر کرج به دستگاههای اجرایی مسئول پیشنهاد شده است.
وزیری مناسب سازی شهری برای معلولان را یکی از مهمترین اصول شهرسازی دانست که باید مسئولان دست اندرکار بیش از پیش به آن توجه داشته باشند.
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