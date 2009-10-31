  1. استانها
  2. تهران
۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۱۸

در کرج؛

بناهای فاقد طرح مناسب سازی معلولان گواهی پایان کار نمی گیرند

بناهای فاقد طرح مناسب سازی معلولان گواهی پایان کار نمی گیرند

استان تهران - خبرگزاری مهر: مدیر بهزیستی کرج گفت: برای بناهای فاقد طرح مناسب سازی ویژه معلولان در کرج گواهی پایان کار صادر نمی شود.

قباد وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: طبق هماهنگی های انجام شده با کانون مهندسان و شهرداری کرج امکانات ویژه معلولان در مراکز و بناهای عمومی این کلانشهر باید پیش بینی شود. 

وی افزود: بر همین اساس با هماهنگیهای به عمل آمده برای بناهای فاقد طرح مناسب سازی ویژه معلولان در کرج پایان کار صادر نخواهد شد. 

این مسئول خاطرنشان کرد: بهزیستی کرج به عنوان متولی این امر مهم تیمهای ویژه ای را با هماهنگی شهرداری این شهر برای بازدید از این مراکز تشکیل داده است.

وی یادآور شد: اکنون طرح مناسب سازی بسیاری از بوستانها و معابر شهرکرج با همکاری شهرداری این شهر در دست اقدام قرار گرفته است.

وی افزود: در همین راستا احداث پل عابر پیاده مکانیزه برای تسهیل در رفت و آمد معلولان در 10 نقطه شهر کرج به دستگاههای اجرایی مسئول پیشنهاد شده است.

وزیری مناسب سازی شهری برای معلولان را یکی از مهمترین اصول شهرسازی دانست که باید مسئولان دست اندرکار بیش از پیش به آن توجه داشته باشند.

کد مطلب 973365

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها