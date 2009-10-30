لیست دانشگاههای دارای مجوز راه اندازی شعبه در خارج از کشور

رجبعلی برزویی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر دانشگاه شهید بهشتی شعبه ای را در دبی و دانشگاه تربیت مدرس شعبه ای را در کشور سوریه راه اندازی کرده اند. ضمن اینکه دانشگاه آزاد اسلامی نیز شعبه ای را در آکسفورد کشور انگلیس دارد.

وی افزود: البته مجوز راه اندازی شعبه دیگری از دانشگاههای داخل در دبی نیز به دانشگاه پیام نور داده شده است.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی اظهار داشت: این چهار دانشگاه مجوز تأسیس شعبه در کشورهایی که ذکر شد را دارند و به جز این موارد هیچ مجوزی برای دانشگاه دیگری صادر نشده است.

وی افزود: شعبه این دانشگاهها در حال حاضر در حال پذیرش دانشجو هستند البته ما در نحوه پذیرش دانشجو توسط این دانشگاهها دخالتی نمی کنیم و آنها بر اساس ضوابط همان کشور اقدام به پذیرش دانشجو می کنند.

برزویی اظهار داشت: دانشگاههایی که می توانند در خارج از کشور برای پذیرش دانشجو اقدام کنند باید دانشگاههایی توانمند باشند که بتوانند به عنوان نمایندگان قابل قبولی از کشورمان در خارج از کشور فعالیت کنند.