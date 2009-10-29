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۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۵۲

بان کی مون:

اسرائیل تمام گذرگاه های نوار غزه را باز کند/لزوم بازسازی ویرانی های جنگ

اسرائیل تمام گذرگاه های نوار غزه را باز کند/لزوم بازسازی ویرانی های جنگ

دبیرکل سازمان ملل متحد از رژیم صهیونیستی خواست گذرگاههای نوار غزه را باز کند تا تاسیسات زیربنایی و منازل ویران شده به سبب جنگ 22 روزه این رژیم، بازسازی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری سما فلسطین، بان کی مون، بازگشایی تمام گذرگاه های نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی را برای بازسازی این منطقه ویران شده در پی جنگ اخیر حیاتی دانست.

در جنگ 22 روزه رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه بسیاری از تاسیسات زیربنایی به طور کلی ویران شد.

بان کی مون در یک کنفرانس خبری با اشاره به گذشت 10 ماه از پایان جنگ در غزه، افزود: تاکنون هیچ پیشرفتی در بازسازی غزه و بازگشایی گذرگاه های آن حاصل نشده است.

وی افزود: از اسرائیل می خواهم با قبول پیشنهادهای سازمان ملل متحد در زمینه بازسازی نوار غزه توجه کند، چه آنکه تنها راه تضمین صلح و سازش فراهم کردن امنیت و آرامش مردم است.

کد مطلب 973391

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