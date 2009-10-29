فراهم کردن خدمات و زیرساختها در مشهد وظیفه تمامی مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام حسین سبحانی نیا عصر پنجشنبه در همایش پایتخت معنوی ایران در محل هتل پارس مشهد افزود: مشهد در مسائل مختلف فرهنگی، اقامتی، حمل و نقل، امنیت، ارتباطات و انرژی نیازمند توجه و بررسی بیشتر است.

وی گفت: بی تردید مشهد پایتخت معنوی ایران است بنابراین امروز نمایندگان با موضوع زائر، زیارت، تسهیلات و خدمات رسانی گردهم آمده اند تا به بررسی نیازهای واقعی این شهر و آسیب شناسی حوزه زائر و زیارت بپردازند.

سبحانی نیا با بیان اینکه در هشت کمیته اقدامات خوبی در حوزه مسائل مربوط به مشهد صورت گرفته است، تصریح کرد: در کمیته های فرهنگی، معنوی، زیرساختهای مواصلاتی امنیت و آسیبهای اجتماعی حوادث و امداد، مخابرات، انرژی، بهداشت و درمان، حمل و نقل درون شهری و ترافیک، اقامت و مسائل بین المللی و اقوام و مذاهب، کمبود و نیازهای زائران بررسی می شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی با تاکید بر اینکه زائران امام رضا (ع) از بیش از 100 کشور به مشهد سفر می کنند، افزود: از کشورهای عراق، امارات و عربستان تعداد بیشتری وارد مشهد می شوند و اینجا را به عنوان پایتخت معنوی ایران می نگرند.

سبحانی نیا گفت: خدمات رسانی به زائران در طول مدت اقامت آنها که از سه تا 10 روز متغیر است و این خدمات رسانی به نحو شایسته و در خوری باید صورت بگیرد.

وی ضمن اظهار امیدواری از اینکه این همایش زمینه ای برای خدمت رسانی بهتر به زائران است، گفت: توجه به مشهد مختص به نمایندگان خراسان رضوی نیست بلکه متعلق به همه خانواده مجلس است.

رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی تاکید کرد: در هر سال حدود 800 هزار زائر برای مکه، مدینه و حرمین شریف داریم که برای آنها سازمانی عرض و طویل امکانات و سرویسهای گسترده ای وجود دارد اما مشهد با بیش از 20 میلیون زائر این امکانات را ندارد و ضروری است تا خدمات بیشتر و بهتری برای رفاه حال عاشقان و مهمانان امام رضا(ع) انجام شود.