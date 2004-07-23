همايش ترتب منطقي : انسان، همه چيز درباره انسان

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري " مهر" ، اين همايش اولين همايش از مجموعه سه همايش با عنوان ترتب منطقي است. اين مجموعه همايش ها براي بررسي فلسفه معاصر و موضوع هاي سودمند روز طرح ريزي شده تا پرسش ها و راه حل هايي را از طريق تحقيقات فلسفي بيان كند.



موضوعات كلي اين همايش عبارتند از: دوگانگي ذهن و بدن، ترتب، اخلاق، فرديت و شخصيت، نيازها و وظايف اجتماعي، نيازهاي خلاق، مفهوم نفس، بيزاري و بيگانگي از خود، نسل شناسي و توليد مثل، سايبورگ [ انسان خيالي كه اندام ساختگي دارد و مي تواند در محيط هاي كشنده يا ناشناخته پايداري كند] و ديگر انواع انسان.



هدف اين مجموعه همايش بنيان گذاردن ايده هاي بين المللي و بين رشته اي در قالب چارچوبي براي اشاره به اهميت موضوعات معاصر و ترفيع تحقيقات فلسفي ترتب منطقي است.



اين همايش از طرف گروه گسترش آگاهي انسان كه به تازگي تاسيس شده و يك سازمان مستقل است برگزار مي شود. اين گروه را دانشگاهياني تاسيس كرده اند كه هدفشان پيشرفت كاربرد عملي تحقيق فلسفه در زمينه موضوعات ترتب منطقي و بين المللي است.



مفاهيمي را كه ما براي درك دنياي اطرافمان به كار مي بريم، نوع نگرش ما نسبت به سياست، دين، تعاليم معنوي، سيستم اجتماعي، موسيقي، هنر هاي تصويري، ادبيات، اسطوره شناسي را نشان داده و بر تمام ابعاد زندگي و حتي مرگ ما تاثير مي گذارد. از اين رو، نقش محققان تنها به كارهاي آكادميك ختم نمي شود. آنها هستند كه بايد براي درك اين چارچوب هاي مفهومي تلاش كنند تا اهميت واقع تاريخي و وقايع كنوني را نشان داده ، دانش را گسرش دهند و گفت و گوي اجتماعي را هدايت كنند.



گسترش دادن دانش در انزوا رخ نمي دهد، اين امرنتيجه فرآيند گفت وگو هاي مداوم و تبال انديشه ها با محققان در ساير رشته ها و با چشم انداز هاي گوناگون است. براي تحقق اين مهم كه برنامه ها و اهداف گروه گسترش آگاهي انسان است، اين مجموعه همايش محفلي را براي بحث عملي كاربر نتايج تحقيقات كنوني و مبتكرانه و معاصر فراهم كرده است.