حل قریب الوقوع بحران تشکیل دولت جدید لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری المنار، "میشل سلیمان" با اشاره به اینکه در زمینه تشکیل دولت اختلاف خاصی در مسائل سیاسی وجود ندارد، اظهار داشت : هم اکنون تنها در برخی امور مدیریتی اختلافاتی وجود دارد که با رفع آنها، دولت جدید در اسرع وقت تشکیل می شود.

وی این اختلافات را در اثر اختلال موجود در سیستم حکومتی لبنان دانست و افزود: این اختلال از زمان توافقنامه طائف تاکنون در کشور وجود داشته است.

سلیمان تاکید کرد: این اختلالات در مسئله اختیارات رئیس جمهوری و عملکرد هیئت وزیران به وضوح مشاهده می شود.

رئیس جمهوری لبنان مذاکرات اخیر در زمینه تشکیل دولت را بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود: هیچ جای نگرانی در مسئله تاخیر در تشکیل دولت وجود ندارد و این مسئله به زودی حل می شود.



سعد الدین الحریری رئیس فراکسیون پارلمانی المستقبل شنبه ششم تیر از سوی رئیس جمهوری لبنان مامور به تشکیل کابینه شد.

حریری روز پنجشنبه 19 شهریور به " میشل سلیمان "رئیس جمهوری لبنان اعلام کرد که در پی مخالفت گروه اقلیت پارلمان با ترکیب پیشنهادی وی برای تشکیل کابینه از تشکیل دولت جدید انصراف داده است.



میشل سلیمان، چهارشنبه 25 شهریور،سعد حریری را پس از آنکه از ادامه تلاش برای تشکیل کابینه جدید انصراف داده بود، بار دیگر مامور این کار کرد.

معمای تشکیل دولت لبنان هر روز پیچیده تر می شود و هر چند برخی تحلیلگران سیاسی در این باره از ضرورت توافق دمشق و ریاض در این باره سخن می گویند، اما برگزاری نشست مهم عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق که به گفته محافل لبنانی، فضاهای مثبتی بر فضای سیاسی لبنان حاکم کرد، هنوز گشایشی در بن بست تشکیل دولت جدید ایجاد نکرده است.

میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان بر ضرورت تشکیل سریع دولت جدید برای مقابله با چالشهای آتی تاکید کرده است.