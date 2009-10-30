تغییر نگاه مسئولان نسبت به مشهد مهمتر از تصویب طرحهای مختلف است

غلامعلی حداد عادل در حاشیه همایش چشم انداز پایتخت معنوی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به جایگاه مشهد در سطوح ملی و بین المللی افزود: مدیران و مسئولان تاثیر گذار و تصمیم گیر باید از مشهد به صورت مسئله ای ملی تعریف کنند و در صورت تغییر نگاه ها نسبت به پایتخت معنوی ایران، طرحها و لوایح و تصمیم گیری ها به واسطه آن نگاه به راحتی شکل خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: مشهد جایگاه ملی در کشور دارد و همانطور که تهران را تنها به عنوان یک شهر تصور نکرده و به عنوان پایتخت سیاسی کشور تلقی می کنیم باید در حکومت اسلامی مطابق با شان مشهد رفتار کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مشهد شهری است که پس مکه و مدینه مرکز جاذبه زیارتی عالم اسلام است و باید تدابیر زیارتی برای این شهر مقدس اندیشه شود و زائران با آسایش و بهره مندی کامل از خدمات پایتخت معنوی ایران این شهر را ترک کنند.

حداد عادل تصریح کرد: حضرت رضا (ع) سرمایه ای برای نظام انقلاب و مردم است و باید تلاش کنیم که این سرمایه هر چه بیشتر برای مردم سودآور باشد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه شهر مشهد را باید به واسطه شاخص های فرهنگی و تاریخی آن بررسی کنیم و نگاهی ملی و فرابخشی به آن داشته باشیم.

حداد عادل با بیان اینکه توس و فردوسی یکی از شاخصه های فرهنگی مشهد است، اظهار داشت: باید اتصال معنوی فردوسی حضرت امام رضا(ع) را برقرار کرد چرا که فردوسی یک شاعر بزرگ شیعی بوده و مجلس باید برای رشد مجموعه فرهنگی توس تلاش کرده و رابطه ای میان ارزش های توس و پایتخت معنوی ایران ایجاد کرد.