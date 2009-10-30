کشاورزی محور توسعه اقتصادی خراسان رضوی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی اکبر محرابیان شامگاه پنجشنبه، بررسی و مرور مصوبات سفرهای دور قبل، برطرف کردن نقاط ضعف آنها و تصویب مصوبات جدید در حد توان و بضاعت دولت را از جمله برنامه های این دور از سفرهای هیئت دولت عنوان کرد.

وزیر صنایع و معادن، کشاورزی را محور توسعه اقتصادی خراسان رضوی دانست و گفت: در توسعه اقتصاد کشاورزی باید اعتبارات و تلاشها را حول مزیتهای آن منطقه متمرکز کنیم.

وی ارائه نشدن تسهیلات به بنگاه های زودبازده در حوزه شهرستانهای جوین و جغتای را نقطه ضعف این دو منطقه دانست و افزود: با ارائه تسهیلات در این زمینه اشتغال رشد خوبی خواهد داشت و امیدواریم با پیش بینی طرحهای بنگاه های زودبازده و ارائه تسهیلات در این زمینه ضعفهای این شهرستانها جبران شود.

وزیر صنایع و معادن یکی از پتانسیلهای معدنی جغتای را وجود کروم و بنتونیت ذکر کرد که در بهره برداری از آن باید دقت و توجه ویژه شود.

وی از اختصاص اعتبارات ویژه فنی از سوی وزارت صنایع برای اکتشاف و تامین ماشین آلات معدن جغتای خبر داد و گفت: این مسئله مشروط به واگذاری سهام این معدن به مردم و کارگران است و نتیجه آن نیز مردمی شدن معدن و افزایش تولید و اقتصادی تر شدن محصولات تولیدی آن است.