مراسم گرامیداشت شهدای وحدت در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مراسم گرامیداشت شهدای وحدت که طی روزهای گذشته در سیستان و بلوچستان به شهادت رسیدند، شامگاه پنجشنبه با حضور نماینده ولی فقیه در منطفه کردستان، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیران ادارات و سازمانهای دولتی و جمع کثیری از اقشار مختلف مردم در مسجد جامع سنندج برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان در ابتدای این مراسم ضمن محکوم کردن ترور فرماندهان سپاه و روسای طوایف و قبایل استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: دشمنان نظام اسلامی در راستای ضربه زدن به وحدت کشور به شیوه های ناپسند و ناجوانمردانه ترور و حذف فیزیکی روی آورده اند.

حجت الاسلام سیدموسی موسوی بیان داشت: گروه های مختلفی که به نام دفاع از دین مبین اسلام به ترور شخصیتهای برجسته روی می آورند هیچ جایگاهی در بین مردم به ویژه در کشور ما ندارند و به همین دلیل تلاش می کنند با بهره گیری از تمامی شیوه ها نام و اعتباری برای خود کسب کنند.

وی خاطرنشان کرد: افراد و گروه هایی مانند ریگی ها و سلفی ها به نام دفاع از اسلام دست در دست آمریکا، صهیونیست و استکبار جهانی دارند و به نفع آنها مسلمانان را به خاک و خون می کشند.

نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان خواستار حفظ وحدت در بین مردم کشور شد و بیان داشت: این عوامل مزدور و عصای دست استکبار جهانی بدانند که مردم کشور ما بدون توجه به این توطئه ها برای ارتقا وضعیت کشور و همچنین تلاش برای توسعه و پیشرفت ایران اسلامی از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهند ورزید.

در ادامه این مراسم فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان نیز اظهار داشت: کسانی که تلاش می‌کنند با به شهادت رساندن بزرگان اهل سنت و تشیع تفرقه و تشتت در میان جامعه اسلامی به وجود آورند با دیدن صفا و صمیمیت و همراهی ملت شیعه و سنی می‌فهمند که با این توطئه ها نمی توان وحدت موجود در کشور را خدشه دار کرد.

الله نور نورالهی عنوان کرد: شهادت مظلومانه سردار شهید نور علی شوشتری و سایر فرماندهان و سران طوایف و قبایل در حادثه پیشین بسیار حرکت ناجوانمردانه‌ ای از سوی دشمنان نظام اسلامی بود که در هم آمیختن خون شهیدان شیعه و سنی سیلی عظیمی خواهد شد و دشمنان را نابود خواهد کرد.

وی یادآور شد: حضور گسترده مردم دشمنان را مایوس و امید فریب‌ خوردگانی را که فکر می‌کنند با انجام این اقدامات می‌توانند کاری بکنند را به یاس و نامیدی تبدیل می‌کند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در پایان با اشاره به ترورهای صورت گرفته در دو استان کردستان و سیستان و بلوچستان در مدت دو ماه گذشته بیان داشت: مردم همیشه در صحنه این دو استان مرزی همراه و همصدا با سایر مردم کشور با حضور همه جانبه خود در تمامی صحنه ها بار دیگر تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمنان را نقش برآب می کنند.