به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد این فیلم کلاسیک علمی تخیلی به نویسندگی لانگ و تئا فن هاربو در سال 1924 تولید شد، تا آن زمان گرانترین فیلم تاریخ سینمای آلمان بود و پس از اکران در دهم ژانویه 1927 به شدت در گیشه شکست خورد. بنابراین استودیو یوفا تصمیم گرفت این فیلم صامت را دوباره تدوین و 30 دقیقه از آن کوتاه کند.
جالب اینکه "متروپلیس" هشت ماه دوباره روی پرده سینماهای آلمان رفت و این بار به شدت موفق بود. بسیاری از کارشناسان سینمای آلمان نگران بودند که مبادا بخشهای کوتاه شده فیلم لانگ گم شده باشد. اما سال 2008 فیلم 16 میلیمتری نسخه اصلی "متروپلیس" در بوینوس آیرس پیدا و با همکاری بنیاد مورنائو، شبکههای ZDF و آرته و سینماتک آلمان بازسازی شد.
دیتر کاسلیک رئیس جشنواره فیلم برلین درباره نمایش "متروپلیس" در دوره آینده این رویداد معتبر سینمایی گفت: هیچ فیلم آلمانی به اندازه "متروپلیس" فریتس لانگ در تاریخ سینمای ما الهامبخش و تاثیرگذار نبوده است. ما بسیار خوشحال و مفتخریم که در شصت سالگی برلین نسخه بازیابیشده این فیلم افسانهای و کلاسیک را به نمایش میگذاریم.
در بیش از 80 سال اخیر افسانههای فراوانی درباره وجود داشتن یک نسخه طولانیتر از "متروپلیس" سر زبانها بود، اما هیچکس نمیدانست کجا باید سراغی از این فیلم بگیرد. لانگ این فیلم را در استودیوهای بابلزبرگ در حومه برلین ساخت و بسیاری آن را به خاطر داشتن جلوههای ویژه پیشرو در آن زمان، یک اثر کلاسیک میدانند.
فیلم 120 دقیقهای "متروپلیس" در دوران اوج جمهوری وایمار در آلمان تولید شد و داستان آیندهنگرانه آن درباره جامعهای در سال 2026 است که تنشهای موجود میان طبقه کارگر و روسای سرمایهدار در آن به اوج رسیده است. نسخهای که در جشنواره برلین به نمایش درمیآید، 150 دقیقهای خواهد بود.
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