اردن همچنان پيش مي رود

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به چين در ادامه اين رقابتها عصر امروز تيم اردن موفق شد با دو گل دقايق پاياني خالد سعد و انس ال زبون تيم ملي كويت را شكست دهد تا با سه امتياز اين ديدارموقتا درصدر اين گروه قرار بگيرد.

دراين ديدار تيم ملي اردن درحاليكه از دقيقه 56 فيصل ابراهيم سليمان كاپيتان خود را به دليل اخراج از دست داد تا دقايق پاياني حمله كرد و در دقيقه 89 و 90 به دو گل دست يافت تا پيروز اين ميدان لقب بگيرد.

در دومين ديدار اين گروه از دقايقي پيش تيم هاي كره و امارات به مصاف هم رفتند كه درنيمه اول اين ديدار تيم ملي فوتبال كره جنوبي با گل دقيقه 41 هونگ كوك از حريف خود پيش افتاده است.