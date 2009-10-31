به گزارش خبرنگار مهر، نیویورک تایمز اعلام کرد خالق فیلم تحسینشده و برنده اسکار "سکوت برهها" روز چهارشنبه گفت که حقوق ساخت فیلمی بر اساس کتاب پرفروش "زیتون" نوشته دیو اگرز را خریده و قصد دارد آن را در قالب انیمیشن روانه پرده سینماها کند. این فکر پس از دیدن طراحی جلد ریچل سومپتر به ذهن دمی رسیده است.
فیلمساز برنده اسکار آمریکایی گفت: به جلد کتاب خیره شده بودم و تصویری شگفتانگیز مردی را دیدم که روی قایق خود نشسته و در منطقهای که همه جا را آب فراگرفته پارو میزند. ناگهان این فکر ذهنم رسید که چطور میشود اگر بتوانم تجربه خانواده زیتون و تمام اهالی نیو اورلئانز را پس از توفان کاترینا در یک فیلم کارتونی به تصویر بکشم.
کتاب دیو اگرز (یکی از نویسندگان فیلمنامه "جایی که چیزهای وحشی هستند) درباره عبدالرحمن زیتون است؛ مردی سوریهای ـ آمریکایی که پس از توفان کاترینا برای محافظت از خانه و کار خود در نیو اورلئانز ماند و با زیر پا گذاشتن خیابانهای آبگرفته آن با قایق، به دیگر قربانیان این حادثه بزرگ کمک کرد.
بروکلین پسر جاناتان دمی پیشتر یکی دیگر از رمانهای اگرز درباره پناهندهای جوان از سودان را خوانده و تحت تاثیر آن قرار گرفته بود. به همین دلیل بلافاصله پس از انتشار "زیتون" در ماه ژوئیه این کتاب را خواند و با فرستادن یادداشتی به اگرز علاقه خود را به ساختن فیلمی بر اساس آن اعلام کرد. نویسنده آمریکایی هم این اجازه را به دمی داد.
فیلمساز آمریکایی پیشتر برای ساختن مستندهایی درباره روند ساخت و ساز خانهها و مکانهای عمومی در نیو اورلئانز پس از کاترینا مدتی را در این ایالت توفانزده گذرانده بود و با مسائل و مشکلات آنجا به خوبی آشنا است. فیلمنامه "زیتون" را دانیل پاین مینویسد که پیشتر فیلمنامه نسخه تازه "کاندیدای منچوری" را برای دمی نوشته بود.
دمی این روزها به شدت مشغول تحقیق برای یافتن روش تولید انیمیشن "زیتون" است. گرچه او روش انیمیشن سنتی را ترجیح میدهد. ضمن اینکه او تاکید کرده کاملا به واقعیتهای موجود در کتاب اگرز وفادار میماند و تمام تلاش خود را میکند در انیمیشن سینمایی "زیتون" تجربههای اهالی نیو اورلئانز و حقایق را به تصویر بکشد.
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