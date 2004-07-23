طمع ورزي ابرقدرتها به منابع انرژي عامل اصلي جنگ ها و ناآرامي ها در خاورميانه است / حضور نيروهاي اشغالگر نمي تواند مانع از بروز خشونت در عراق شود

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر " جوست هيلترمن" (Joost Hiltermann) كارشناس مسائل خاورميانه و عراق، در سالهاي 1994 تا 2002 مديريت شاخه نظامي سازمان " ديده بان حقوق بشر" را برعهده داشت و پيش از آن نيز مديركل اين سازمان درمورد پروژه مدارك و اسناد عراق بوده است.

دكترهيلترمن در گفتگوي اختصاصي با مهر نقطه نظرات خود را در مورد علت ادامه تنشها و اختلافات در منطقه خاورميانه، رقابت بين كشورهاي بزرگ دنيا برسر استفاده و بهره برداري از منابع نفت و انرژي آن، سياستهاي يكجانبه گرايانه آمريكا در منطقه، سناريوي محاكمه صدام و بهره برداري بوش از اين موضوع در انتخابات آتي رياست جمهوري آمريكا و چگونگي پرداخت غرامت به آسيب ديدگان جنايات صدام تشريح كرد.

" جوست هيلترمن"علت اصلي تنش و اختلاف در خاورميانه را وجود منابع غني نفت و انرژي در منطقه عنوان كرد كه از ديرباز در معرض توجه و حساسيت قدرتهاي بزرگ براي بهره برداري فزاينده از اين منابع بوده است.او تمايل وولع روز افزون قدرتهاي بزرگ را عامل اساسي بروز جنگ و در گيري در خاورميانه دانسته وازجنگ عراق عليه ايران در سال 1980، اشغال كويت توسط عراق در سال 1991 و نهايتاً حمله آمريكا به عراق در سال 2003 بعنوان شواهدي بر ادعاي خود نام برده است.

وي درادامه اين مصاحبه دريك موضعگيري جانبدارانه بدون بررسي وتحليل واقع بينانه ازحضور بيش از يكسال نيروهاي اشغالگردرعراق وتاثير مخرب اين اقدام در تحريك مردم با توجه به برخوردهاي بسيار زننده نيروهاي آمريكايي وانگليسي با آنان بويژه در زندان ابو غريب وديگرمناطق دربياني جهت داردر موردعلل افزايش خشونت و ناآرامي در عراق با توجه به انتقال قدرت به دولت موقت گفت: " درمورد عوامل ايجاد خشونت و تنش در عراق نمي توان فرد يا گروه خاصي را مسئول اوضاع و شرايط كنوني عراق دانست. تا زمان حكومت ديكتاتوري صدام، مردم عراق در فضايي از خفقان سياسي زندگي مي كردند و اكنون هم با سرنگوني صدام و حزب بعث، از حملات و خرابكاريهاي مهاجمان عراقي شامل: فدائيان صدام، اعضاي مثلث سنّي و جنگجويان خارجي و علاوه بر آن وجود برخي اختلافات قومي قبيله اي و مذهبي براي بدست گيري قدرت درامان نبوده كه اين عوامل را مي توان از جمله دلايل افزايش اختلاف و تنشها در عراق ذكركرد."

وي درادامه اين گفتگوبا اعتراف تلويحي به عجز وناتواني نيروهاي ائتلاف در كنترل اوضاع وممانعت ازبروز خشونت ودرامان نگهداشتن مردم عراق از گزند حملات تروريستي وبراي توجيه حضور نامشروع آنان خاطر نشان كرد: حضور نيروهاي اشغالگر در عراق نيز نمي تواند مانع از ايجاد خشونت در عراق شود، زيرا به هرحال مردم عراق به اين نيروها به عنوان افراد اشغالگر مي نگردند كه حتي پس از پايان جنگ نيز حاضر به ترك اين كشور نيستند.

اين كارشناس آمريكايي باتوجه به سوابق كاري خوددر امور نظامي ، در اظهار نظري غير منطقي وبا متهم كردن دولت موقت عراق به عدم كفايت لازم دراداره امور اين كشورودرتوجيه تداوم حضور اشغالگران در عراق گفت :اين نيروها در عراق براي آموزش نيروهاي كارآمد و به خاطر كافي نبودن تعداد نيروهاي امنيتي و پليس در عراق باقي مي مانند. اما به رغم تمايل وافر مردم عراق براي خروج هرچه سريعتر نيروهاي ائتلاف از اين كشور، به خاطر عدم توانايي فعلي دولت موقت عراق براي تامين امنيت كشور تحقق اين امر ميسر نيست وبنابراين وجود چنين شكاف و اختلافي كاملاً طبيعي است.

وي با سرپوش گذاشتن بر كليه اقدامات غير انساني نيروهاي آمريكايي ودرراستاي موجه ساختن بهانه هاي رنگ باخته سردمداران كاخ سفيد، باتاكيد بر ضرورت حضور نيروهاي ائتلاف در عراق اظهار داشت: " درصورتي كه هم اكنون نيروهاي ائتلاف عراق را ترك كنند نه تنها مشكل امنيتي اين كشور پايان نمي يابد بلكه اوضاع داخلي عراق از شرايط كنوني نير وخيم تر خواهد شد. زيرا در اين صورت مهاجمان خارجي به راحتي مي توانند از مرزهاي كشورهاي همسايه به داخل عراق رسوخ كنند تا اوضاع امنيتي عراق را تحت تاثير قرار دهند و اين مسئله حتي مي تواند جو متشنج و نا آرام عراق را به كشورهاي همسايه نيز منتقل كند و كل اوضاع منطقه خاورميانه را تحت تأثير قرار دهد. بنابراين حضور نيروهاي ائتلاف در برهه زماني كنوني كاملاً ضروري است تا زماني كه اين كشور بتواند از لحاظ امنيتي به يك ثبات نسبي برسد."

از سوي ديگرسناريوي محاكمه صدام كه به اعتقاد بسياري از آگاهان سياسي به يك نمايش مضحك براي فريب افكار عمومي در شرايطي كه فشار نيروهاي داخلي وخارجي عليه خودخواهيهاي بوش هر روزسير صعودي بيشتري مي يابد، از ديدگاه هيلترمن تاثير چندان موثري بر انتخابات آتي رياست جمهوري آمريكا كه در ماه نوامبر برگزار مي شود نمي تواند داشته باشد.اومعتقد است مسئله تعيين كننده در انتخابات آمريكا و موفقيت و شكست بوش به مسائل اقتصادي و داخلي آمريكا بستگي دارد و اين مسائل مي توانند نتيجه اين انتخابات را تحت تاثير قرار دهند و عملاً سياست گذاريهاي خارجي نمي تواند نقش موثري در اين انتخابات داشته باشد.

اظهارات اين كارشناس آمريكايي در خصوص مقايسه شاخص هاي تاثير گذارداخلي وخارجي بر انتخابات وتاكيد او بر متغيرهاي داخلي در حالي بيان مي گرد كه تاريخ مبارزات انتخاباتي در حزب جمهوري خواه نشان مي دهد كه اين حزب براي برنده شدن در رقابتهاي قبلي بر عوامل وتحولات خارجي بيشتر از حزب دمكرات تاكيد داشته است واين تجربه تاريخي بر خلاف گفته هاي اين تحليلگر آمريكايي مي باشد كه تلاش بي هدف در ارجحيت عوامل داخلي دارد.

وي خاطر نشان كرد كه محاكمه صدام از ديدگاه سياسي مي تواند پرونده سياه جنايات وي را بررسي كند و گروه ها و احزاب مختلفي كه طي نزديك به سه دهه حكومت صدام تحت فشارهاي ديكتاتوري وي زندگي مي كردند مي توانند از صدام به خاطر جناياتي كه انجام داده است دادخواهي كنند. با توجه به اسناد و مدارك زيادي كه در مورد جنايات صدام وجود دارد وبرخي اسناد محرمانه كه پس از سقوط وي جمع آوري شده است، دادگاه صدام يك دادگاه آزاد خواهد بود كه فرد فرد مردم عراق مي توانند شخصاً در دادگاه عليه جنايات وي شكايت كنند.

هيلترمن در پايان نحوه اخذ غرامت و مطالبات آسيب ديدگان جنايات صدام مانند مردم عراق، كويت و ايران را مذاكره و رايزني با مقامات دولت موقت عراق عنوان كرد.

لازم به ذكر است كه جوست هيلترمن دكتراي خودرا درزمينه جامعه شناسي از دانشگاه كاليفرنيا اخذ كرد و پس از آن به عنوان استاد كمكي در " دانشگاه جرج تاون" (Georgetown) و " مدرسه عالي مطالعات بين المللي هاپكينز" (Hopkins) " مشغول به تدريس شد. وي اخيراً كتابي در مورد استفاده از سلاح هاي شيميايي در جنگ عراق عليه ايران نوشته است.