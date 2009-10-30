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۸ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۵۷

به مناسبت روز جهانی فلسفه/

نشست "روشهای فلسفی" در یونسکو برگزار می‌شود

نشست "روشهای فلسفی" در یونسکو برگزار می‌شود

نشست "روشهای فلسفی" همزمان با روز جهانی فلسفه، 25 تا 28 آبان ماه در سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، یونسکو برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با هدف گسترش تفکر فلسفی به ویژه در میان کودکان و نوجوانان و آشنا کردن آنها با شیوه‌ تفکر فلسفی برگزار می‌شود.

شیوه تفکر فلسفی و نحوه نگرش فلسفی از موضوعاتی هستند که برگزارکنندگان این نشست به آن اهتمام داشته و معتقدند این نوع نگرش باید در میان همه اقشار نهادینه شود. 

برای این نشست نمایش فیلم، میزگرد، بحث و گفتگو با اندیشمندان و کارگاههای آموزشی پیش بینی شده است.

این نشست در مقر سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو در پاریس برگزار می‌شود.

28 آبان ماه ( 19 نوامبر) از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی فلسفه نامگذاری شده است.

 

کد مطلب 973531

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