به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با هدف گسترش تفکر فلسفی به ویژه در میان کودکان و نوجوانان و آشنا کردن آنها با شیوه‌ تفکر فلسفی برگزار می‌شود.

شیوه تفکر فلسفی و نحوه نگرش فلسفی از موضوعاتی هستند که برگزارکنندگان این نشست به آن اهتمام داشته و معتقدند این نوع نگرش باید در میان همه اقشار نهادینه شود.

برای این نشست نمایش فیلم، میزگرد، بحث و گفتگو با اندیشمندان و کارگاههای آموزشی پیش بینی شده است.

این نشست در مقر سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو در پاریس برگزار می‌شود.

28 آبان ماه ( 19 نوامبر) از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی فلسفه نامگذاری شده است.