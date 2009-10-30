اعلام آمادگی الجزایر برای سفر به ایران/ اتفاق جدید دیگری نیفتاده است

به گزارش خبرنگار مهر، الجزایر که پیش از این نیز برای شرکت در دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی اعلام آمادگی کرده بود، پس از دریافت دعوتنامه جدید از ایران مجددا به صورت رسمی آمادگی خود را برای حضور در این بازیها اعلام کرد.
ستاد برگزاری دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی پس از معرفی شاهرخ شهنازی به عنوان دبیر کل کمیته اجرایی این ستاد، با توجه به تغییر زمان برگزاری این رقابتها دعوتنامههای جدیدی را تنظیم کرد تا بر اساس آنها از ورزشکاران کشورهای اسلامی برای شرکت در این رقابتها دعوت کند. در این راستا الجزایر اولین کشوری است که از سفر ورزشکارانش به ایران خبر داده است.
شاهرخ شهنازی دبیر کمیته اجرایی دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جای هیچ نگرانی نیست. فرصت لازم برای اعلام آمادگی تیمها وجود دارد. از این پس شاهد حضور بیشتر کشورها خواهیم بود.
وی همچنین تاکید کرد: به غیر از اعلام آمادگی الجزایر، اتفاق جدید دیگری در ستاد بازیهای اسلامی رخ نداده است. فقط اینکه همه کارها طبق روال پیش میرود.
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