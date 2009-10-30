اعلام آمادگی الجزایر برای سفر به ایران/ اتفاق جدید دیگری نیفتاده است

به گزارش خبرنگار مهر، الجزایر که پیش از این نیز برای شرکت در دومین دوره بازی‎های همبستگی کشورهای اسلامی اعلام آمادگی کرده بود، پس از دریافت دعوت‎نامه جدید از ایران مجددا به صورت رسمی آمادگی خود را برای حضور در این بازی‎ها اعلام کرد.

ستاد برگزاری دومین دوره بازی‎های همبستگی کشورهای اسلامی پس از معرفی شاهرخ شهنازی به عنوان دبیر کل کمیته اجرایی این ستاد، با توجه به تغییر زمان برگزاری این رقابت‎ها دعوت‎نامه‎های جدیدی را تنظیم کرد تا بر اساس آنها از ورزشکاران کشورهای اسلامی برای شرکت در این رقابت‏ها دعوت کند. در این راستا الجزایر اولین کشوری است که از سفر ورزشکارانش به ایران خبر داده است.

شاهرخ شهنازی دبیر کمیته اجرایی دومین دوره بازی‎های همبستگی کشورهای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جای هیچ نگرانی نیست. فرصت لازم برای اعلام آمادگی تیم‎ها وجود دارد. از این پس شاهد حضور بیشتر کشورها خواهیم بود.

وی همچنین تاکید کرد: به غیر از اعلام آمادگی الجزایر، اتفاق جدید دیگری در ستاد بازی‎های اسلامی رخ نداده است. فقط اینکه همه کارها طبق روال پیش می‏‎رود.