آگهی، فیلم و توریسم پایه های مالی رسانه های هند هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، "آرتی بالی" ویراستار ارشد و نماینده موسسه مطبوعاتی "ساهارا" در هند هفته گذشته ضمن دیدار از غرفه خبرگزاری مهر و روزنامه تهران تایمز در شانزدهمین نمایشگاه مطبوعات گفت: ما فقط یک کانال تلویزیونی دولتی داریم و بقیه خصوصی هستند.

وی از وجود بیش از صد کانال تلویزیونی در رابطه با خبر، ورزش، فیلم و دیگر موضوعات در این کشور خبر داد و گفت: تعداد وبسایت ها و وبلاگ های خبری در هند بی شمار هستند.

بالی، موسسه مطبوعاتی ساهارا را دارای مشتریان گوناگونی از علاقمندان به خبر تا دانشجویان رشته های مختلف و حتی علاقمندان به بالیوود دانست و گفت: بیشتر موسسات مطبوعاتی در هند به خاطر اقتصادی بودن بازار فیلم در این حوزه هم فعالیت می کنند و موسسه ساهارا نیز در این راستا فعالیت های گسترده ای دارد.

نماینده رسانه های هند در شانزدهمین نمایشگاه مطبوعات جمهوری اسلامی، موسسه مطبوعاتی ساهارا را از بزرگترین موسسات سرگرمی هند دانست که دارای پنج کانال تلویزیونی، پنج روزنامه چاپی و هفت وبسایت اینترنتی و دارای زیرساخت های مستقل مثل بیمه ساهارا است.

وی، اقتصاد رسانه های هند را وابسته به آگهی های دولتی، آگهی های بخش خصوصی از جمله شرکت های گاز و نفت و همچنین صنعت توریسم عنوان کرد.

بالی، از تلاش مطبوعات هند برای ورود به عرصه فیلم سازی و تولید این محصول فرهنگی به منظور کسب درآمد خبر داد.

این خبرنگار کهنه کار هندی، روزنامه نگاری در هند را رو به تغییر عنوان کرد و گفت: در گذشته زمینه برای تحصیل در زمینه ارتباطات جمعی در هند وجود نداشت و بیشتر روزنامه نگاران به طور تجربی وارد این حرفه می شدند اما اکنون بیشترعلاقه مندان به رشته روزنامه نگاری برای ورود به این عرصه به تحصیل در رشته "ارتباطات جمعی" می پردازند.