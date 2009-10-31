  1. هنر
  2. سینمای ایران
۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۲۶

پس از دریافت پروانه/

براری فیلم سینمایی "12 صندلی" را می‌سازد

براری فیلم سینمایی "12 صندلی" را می‌سازد

اسماعیل براری فیلمنامه سینمایی "12صندلی" را پس از دریافت پروانه ساخت مقابل دوربین می‌برد.

براری به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه "12 صندلی" را که پیش از این در سینمای جهان ساخته شده و با اقبال عمومی مواجه شده، داریوش رعیت  در قالب طنز و به شیوه جامعه ایرانی بازنویسی کرده است. این فیلمنامه  با دریافت پروانه ساخت و مشخص شدن عوامل و بازیگران مقابل دوربین می‌رود.

وی افزود: "12 صندلی" روایت زندگی شخصی است که اتفاقی متوجه می‌شود میراثی در انتظار اوست که در 12 صندلی که بنا بر اتفاق‌هایی هر یک در جایی قرار گرفته پنهان شده است. تلاش وی برای پیدا کردن این میراث ماجرایی کمدی را رقم می‌زند...

براری ادامه داد: فیلم سینمایی "گزارش مریم" در مرحله ساخت موسیقی قرار دارد و چون ساخت موسیقی این فیلم در کشور اسپانیا انجام می‌شود نیازمند سرمایه است و همچنان در انتظار حمایت بنیاد سینمایی فارابی هستم. امیدوارم با تحقق این امر مراحل فنی این فیلم هر چه زودتر به پایان برسد و فیلم آماده نمایش شود.

کد مطلب 973633

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها