آغاز زندگی مشترک 12 هزار زوج خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) این نهاد به همراه سایر نیکوکاران 75 میلیارد ریال هزینه جهیزیه این نوعروسان را اهداء کرده اند.

استانهای تهران با یکهزار و 600 زوج ، فارس با 1000 و کرمان 630 بیشترین ازدواج های زوج های جوان را به خود اختصاص دادند.

همچنین به مناسبت این ایام فرخنده 40 هزار سالمند تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) طی چند دوره از امروز ( جمعه ) در قالب کاروانهای زیارتی از کلیه استانهای کشور جهت زیارت مرقد حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) به مشهد مقدس اعزام خواهند شد.

به برکت این ولادت خجسته با همت کمیته امداد امام (ره) و نیکوکاران، امکان آزادی 320 زندانی نیازمند دیه فراهم شد.