آشتی ملی هدف نهایی حماس است / برگزاری انتخابات بدون آشتی امکان ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی ابومرزوق معاون خالد مشعل در گفتگو با روزنامه "عکاظ" چاپ عربستان سعودی اظهار داشت : تحقق آشتی ملی فلسطین هدف نهایی حماس است و انتخابات فلسطین باید در فضای توام با آشتی ملی برگزار شود تا نتایج آن در واقعیت قابل اجرا باشد.

وی خاطرنشان کرد : حماس به گردش قدرت و حمایت از دموکراسی در اراضی فلسطین اعتقاد دارد، اما جنبش فتح نتایج انتخابات ژانویه 2006 را رد کرد.

ابومرزوق دستور ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین مبنی بر برگزاری انتخابات در 24 ژانویه 2010 را رد کرد و اظهار داشت : این دستور غیر قانونی است، زیرا دوره قانونی ریاست وی ژانویه سال جاری به پایان رسیده است.

معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس تصریح کرد : دستور ابومازن برای برگزاری انتخابات در راستای پاسخگویی به درخواست آمریکا و اسرائیل صورت گرفته است.

وی ضمن ابراز تردید درباره اینکه دستور ابومازن اجرا شود، پرسید : دستور ابومازن چگونه در غزه که حماس کنترل آن را بر عهده دارد و در قدس شرقی که اسرائیل مانع برگزاری انتخابات در آن است اجرا خواهد شد؟

خاطرنشان می شود رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در تصمیمی یکجانبه و تحریک برانگیز روز 24 ژانویه 2010 را موعد برگزاری انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان و مجلس قانونگذاری فلسطین اعلام کرد.