واگذاری انتقال اجساد درحوادث جاده ای به اورژانس هزینه زیادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمد سرور در مراسم اختتامیه چهاردهمین همایش روسای مراکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی سراسر کشور که ظهر شنبه در سالن باغستان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد، گفت: پس از بررسیهای انجام شده مشخص شد که تعیین متولی اجساد و قربانیان حوادث ترافیکی برون شهری در جاده های کشور به عنوان یکی از مسائل مهم در امر امداد رسانی به حادثه دیدگان بدون متولی است و طبق قانون به صورت نامعلوم باقی مانده است.

وی افزود: بر طبق قوانین، اورژانس کشور فقط وظیفه درمان اضطراری و انتقال مجروحان از محل حادثه را برعهده دارد و در صورت فوت حادثه دیگان متولی انتقال اجساد مشخص نشده است.

سرور یادآورشد: نیروهای اورژانس تاکنون بر اساس وظیفه انسانی و وجدانی این فعالیتها را خارج از حیطه سازمانی انجام داده اند اما به دلیل برخی مسائل و مشکلات ازجمله سرایت بیماری درانتقال اجساد، آمبولانسها از انتقال اجساد منع شده اند و باید این کار توسط متولی خاص و با خودروهای ویژه انجام شود.

وی تصریح کرد: طبق مصوبه های جدید قرار است مدیریت انتقال اجساد هم توسط اورژانس اجرا شود که سالانه به 12 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

معاون عملیات مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور اظهار امیدواری کرد با مساعدت رئیس جمهور و وزیر بهداشت نسبت به تامین اعتبار یاد شده در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام لازم انجام شود تا از بروز مشکلات عدیده جلوگیری شود.

در ادامه جعفر میعاد فر معاون فنی و برنامه ریزی اورژانس کشور گفت: امیدواریم با اجرای طرح نظام مراقبت که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و معاونت پژوهشی در چند دانشگاه بصورت آزمایشی شروع شده است بتوانیم اطلاعلات کاربردی را استخراج ودرامور تحقیقاتی به نتایج قابل قبولی برسیم.

مجید شلویری رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان قزوین هم از انجام هفت هزار و 328 ماموریت در شش ماهه امسال در استان خبرداد و گفت: در این مدت دو هزار و 200 مصدوم توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل و درمان شدند.

وی از فعالیت 19 پایگاه جاده ای و 10 پایگاه شهری در استان قزوین هم خبر داد و اظهار امیدواری کرد با تامین اعتبار لازم این پایگاهها به 40 واحد افزایش یابد.

در ادامه این همایش روسای مراکز مشکلات و دیدگاههای خودرا مطرح کردند که از سوی مسئولان پاسخ لازم داده شد.

چهاردهمین همایش روسای مراکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور پس از سه روز بحث و بررسی کارشناسی، تبادل اطلاعات و تجربیات با صدور بیانیه ای به کار خود در قزوین پایان داد.

همایش بعدی در سه ماه آینده در بوشهربرگزار خواهد شد.