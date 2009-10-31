طراحی شبکه ارتباطات رادیویی در ارائه خدمات فوریتهای پزشکی ضروری است

غلامرضا معصومی در حاشیه مراسم اختتامیه چهاردهمین همایش روسای مراکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی درگفتگو با خبرنگار مهر در قزوین دستاوردهای این همایش را تشریح کرد.

معصومی گفت: خوشبختانه این همایش در سطح بسیارخوبی در مدت سه روز برگزار شد و پس از طرح دیدگاههای روسای مراکز و بررسی نتایج همایشهای قبلی به راهکارها و برنامه های کاربردی در اجرا نیزدست یافتیم.

وی افزود: با توجه به ارتقای کمی پایگاههای فوریت پزشکی در سالهای اخیر که به یک هزار و 647 پایگاه رسیده است از امسال به دنبال افزایش کیفی فعالیتها هستیم و در این همایش مقرر شد با استفاده از روشهای نوین و روزآمد، گامهای موثر و کاربردی در زمینه ارتقا مدیریت کیفیت در مراکز اورژانس برداشته شود.

وی نهادینه کردن و رسمیت دادن به نشانها و کاربردی کردن آن در مدیریت حوادث، برقراری نظام پرداخت و پاداش مرتبط متناسب با شایستگی نیروها، کاهش منطقی هزینه ها و تضمین کیفیت خدمات پیش بیمارستانی را از دیگر مصوبات و نتایج همایش عنوان و اضافه کرد: به منظور حصول نتایج برنامه های توسعه چهارم در آستانه برنامه پنجم، مدیران مراکز خواستار تصویب ساختار تشکیلاتی و بازنگری در طرح پوشش فراگیر شدند که از نیازهای روز کشور است.

معصومی از ثبت رسمی و کشوری المپیاد علمی و عملی فوریتهای پزشکی و پیشنهاد برگزاری المپیاد ورزشی برای حضور در رقابتهای بین المللی هم خبر داد و اظهار داشت: با پیگری این موضوع و اجرایی شدن آن گامی در مسیر افزایش سطح علمی و انگیزشی نیروها نیز فراهم خواهد شد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور ضمن اعلام آمادگی اورژانس برای مشارکت در مقابله با بیماری آنفلوانزای نوع A خاطر نشان کرد: امیدواریم به منظور اجرایی شدن آئین نامه مدیریت حمل و نقل و سوانح رانندگی زیر ساختهای لازم در استانها فراهم شود.

معصومی تهیه بانک اطلاعاتی و لزوم طراحی شبکه ارتباطات رادیویی با تامین ارتباطات منطقه ای و استانی را از دیگر تصمیمات مهم همایش ذکر کرد و گفت: در این همایش در خصوص ضرورت بازنگری در طراحی البسه و تجهیزات فردی نیروهای اورژانس هم گفتگو و تصمیماتی گرفته شد که دستورالعمل یکسان سازی آن اجرایی خواهد شد.

معصومی همچنین گفت: مسئله انتقال اجساد حوادث جاده ای از دگر مسائل مطرح شده درهمایش بود که با توجه به پگیری وزارت بهداشت انتظار داریم با تامین اعتبار 12میلیارد تومانی این طرح مشکلات ناشی از نبود متولی در انتقال اجساد توسط اورزانس کشور برطرف شود.

وی در پایان ضمن مفید و کاربردی خواندن همایش چهاردهم اظهار امیدواری کرد با پیگیری و حل مسائل و مشکلات مطرح شده در این همایش از سوی مدیران مراکز بتوان زمینه افزایش ارتقا خدمات مراکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور و ارائه خدمات بهتر به مردم و حادثه دیدگان را فراهم کرد.