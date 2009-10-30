نقص فنی و تاخیر 14 ساعته هواپیمای اماراتی در فرودگاه امام

به گزارش خبرنگار مهر، پرواز شماره 972 تهران - امارات شرکت هواپیمایی امارات که قرار بود صبح روز پنجشنبه ساعت 10 و 50 دقیقه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) را به مقصد دوبی ترک کند، دقایقی قبل از پرواز به علت نقص فنی موفق به پرواز نشد.

رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفتگو با مهر با تائید این خبر و با بیان اینکه هواپیمای بوئینگ 777 شرکت هواپیمایی امارات 299 مسافر داشت، گفت: برهمین اساس، مسافران این پرواز مجددا به فرودگاه بازگردانده شدند، ضمن اینکه تعداد 207 نفر از مسافران پرواز 972 ساعت 15 و 30 دقیقه روز پنجشنبه با هواپیمای جایگزین دیگری به فرودگاه امارات منتقل شدند.

وی افزود: 92 مسافر این پرواز نیز سرانجام ساعت 1 و 10 دقیقه بامداد روز جمعه پس از رفع نقص فنی هواپیمای بوئینگ، تهران را به مقصد دوبی ترک کردند.

براساس اطلاعات رسیده به خبرنگار مهر، بار 207 مسافر پرواز شماره 972 که ساعت 15 و 30 دقیقه روز پنجشنبه با هواپیمای جایگزین به امارات رفتند، با پرواز بامداد امروز به دوبی منتقل شد.

بیست و ششم مهرماه امسال نیز نقص فنی هواپیمای اماراتی در مسیر تهران - دوبی، علاوه بر تاخیر 6 ساعت و 30 دقیقه ای، سرگردانی مسافران این پرواز در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) را در پی داشت.