ارائه خدمات مناسب به زائران نیاز به مدیریت صحیح مالی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سیدامیرحسین قاضی زاده طباطبایی در حاشیه همایش چشم انداز پایتخت معنوی ایران در جمع خبرنگاران افزود: تخصیص ردیف اعتباری یک درصدی از درآمد ملی کل کشور به مشهد اگرچه بسیار مطلوب و لازم به نظر می رسد اما نیاز به مدیریت متمرکز مالی دارد تا توسعه زیرساختهای مورد نیاز به نحواحسن انجام پذیرد.

وی بیان کرد: حتی اگر تعداد زائران حرم امام رضا (ع) کاهش یافته باشد در حال حاضر نباید به دنبال افزایش تعداد زائران باشیم بلکه باید با تاسیس مراکز رفاهی متناسب با نیاز فعلی زائران نحوه پذیرایی از همین تعداد زائر را بهبود بخشیم.

نماینده مردم مشهد و کلات تاکید کرد: این کار علاوه بر تاثیر مثبت معنوی بر سفر زائر به تدریج باعث افزایش زائران داخلی و به خصوص خارجی خواهد شد.

قاضی زاده با اشاره به وظیفه و دولت در تسریع احداث زیرساختها افزود: نمایندگان مجلس به دلیل ولایتمداری خود تلاش زیادی برای افزایش بودجه مشهد و تدوین برنامه های راهبردی برای هزینه آن دارند و همچنین با پیگیری مصوبات، دولت را ملزم به تخصیص اعتبارات لازم خواهند کرد.