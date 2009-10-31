افتخار آفرینی دانشجوی شریف/ محقق ایرانی جایزه محققان جوان نیروی هوایی امریکا را از آن خود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشجوی سابق دانشگاه صنعتی شریف و دانشمند دانشگاه نورث وسترن موفق به دریافت جایزه برنامه تحقیقاتی محققان جوان نیروی هوایی ایالات متحده امریکا شد.

اشکان وزیری که تا سال 2000 میلادی دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف بوده و مدرک فوق لیسانس خود را از این دانشگاه دریافت کرده است، در برنامه تحقیقاتی محققان جوان نیروی هوایی در آمریکا موفق به کسب بخشی از جایزه 14.6 میلیون دلاری شد. 38 دانشمند و مهندس دیگر نیز در این برنامه شرکت دارند و این جایزه برای پیشبرد طرحهای پیشنهادی برتر این دانشمندان به آنها اهدا خواهد شد.

شرکت در این برنامه برای تمامی دانشمندان و مهندسان با مدرک دکتری از موسسه های تحقیقاتی در سرتاسر ایالات متحده آمریکا آزاد بوده و از اهداف اصلی برگزاری این برنامه شکل دادن به تحقیقات پایه در زمینه علوم و مهندسی، کمک به محققان جوانی که در مرحله اولیه دوران حرفه ای خود قرار دارند و افزایش فرصتها برای شناسایی هر چه بیشتر ماموریتهای نیروی هوایی برای محققان جوان نام برده شده است.

به گفته مقامات این برنامه، رقابت برای به دست آوردن جایزه برنامه YIP بسیار شدید است و در این دوره در حدود 202 طرح پیشنهادی برای حضور در برنامه ارائه شده است. هوا فضا، علوم شیمیایی و مواد، فیزیک و الکترونیک، ریاضی، علوم زیستی و اطلاعات از جمله زمینه هایی هستند که محققان طرح های خود را بر اساس آن ارائه می کنند و طرح های ارائه شده بر اساس ارزیابی محتوی بررسی شده و 38 طرح به عنوان برنده اعلام می شود.

طرح دکتر اشکان وزیری نیز در این دوره از رقابتهای محققان جوان نیروی هوایی یا YIP به عنوان یکی از برندگان معرفی شده است.

بر اساس گزارش physorg، وی با استفاده از جایزه نقدی خود بر روی "واسطهای بیولوژیکی برای ساختارهای هیبریدی" به مطالعه و تحقیق خواهد پرداخت.