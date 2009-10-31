آمریکا در جنگ نرم علیه ایران ناکام ماند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرتیپ پاسدار احمد وحیدی شامگاه جمعه در مراسم هفتمین روز شهادت سرداران شوشتری و محمدزاده افزود: اعتماد مردم به نظام و نظام به مردم، افتخار آفرین است.

وی با بیان اینکه امنیتی که جمهوری اسلامی به دنبال آن است، نشات گرفته از مکتب اسلامی است، افزود: مردم به جمهوری اسلامی اعتقاد دارند و اعتقاد آنها ناشی از ایدئولوژی شورانگیز، جوشش آفرین، یکپارچه کننده و اعتقادساز است.

وی با اشاره به حادثه تروریستی اخیر بیان کرد: شهیدان شوشتری و محمدزاده امنیت را در دل مردم و با مردم بودن جستجو می کردند و این نظریه امنیت در نظام جمهوری اسلامی است.

سردار وحیدی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی در اوج حملات تروریستها نیز این روحیه مردمی را در برقراری امنیت از دست نداده و نخواهد داد.

وی افزود: اقتدار جمهوری اسلامی با شهادت سرداران سپاه شکسته نشد زیرا این فرماندهان شهید با وجود مخاطراتی که در سطوح منطقه وجود داشت، از آنجا که امنیت را در وحدت اقوام جستجو می کردند، در منطقه حضور یافتند و این نشانه اقتدار است.

وزیر دفاع تصریح کرد: فرماندهان سپاه با روحیه مردمی، اعتماد به نفس و حقانیت راهی که می پیمانید، با مردم تعامل دارند و خود را فرزندان و خادمان ملت می دانند.

وزیر دفاع گفت: امریکا و رژیم صهیونیستی وقتی دیدند که در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ناکام مانده اند، تروریست با ظاهر مذهبی را برای جنگ با جمهوری اسلامی اجیر کرده اند.

وزیر دفاع بیان کرد: حضور یکپارچه مردم در تشییع جنازه و قدردانی از این شهدا نشان می دهد مردم همچنان به آرمانهای انقلاب اسلامی و شهیدان وفادار هستند.

سردار وحیدی همچنین به تروریستها هشدار داد که از قهر انقلابی فرزندان انقلاب اسلامی در امان نخواهند بود و آنها را در هر نقطه ای بسزای عمل پلیدشان خواهند رساند.

وی با گلایه از دولت پاکستان، ضمن بیان اینکه خاک پاکستان خاک کشور اسلامی و محترم است و مردم پاکستان برادران و خواهران ما هستند، تصریح کرد: دولت پاکستان نباید اجازه دهد از خاک این کشور علیه جمهوری اسلامی استفاده شود.

پس از سخنان وزیر دفاع، فرج الله شوشتری فرزند شهید شوشتری طی اظهاراتی بر ادامه راه پدر شهیدش تاکید کرد.