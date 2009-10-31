دانشگاه آزاد قزوین در مسابقات ملی خودروی الکتریکی اول شد

به گزارش خبرنگار مهر درقزوین در دومین دوره مسابقات ملی طراحی و ساخت خودروهای الکتریکی که با شرکت 37 تیم از دانشگاههای مطرح کشور در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد، از سوی هیئت داوران، خودروی پاراکس از دانشگاه آزاد قزوین با کسب یک‌هزار و 505 امتیاز فنی به عنوان تیم اول این دوره از مسابقات شناخته شد.



خودروهای قاصدک نصیر از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و توسن از دانشگاه صنعتی شریف هم با کسب یک‌ هزار و 429 و یک ‌هزار و 340 امتیاز به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.



در این مسابقات هیئت داوران 24 آزمایش را در امتیازدهی به تیم‌ها در نظر گرفته بود که در پایان از 24 گزینه در 12 آزمایش امتیاز بیشینه (بالاترین امتیاز در قوانین مسابقات) به خودروی پاراکس دانشگاه آزاد قزوین داده شد.

همچنین خودروی پاراکس در چهار آزمایش مقام اول، در سه آزمایش مقام دوم و سه آزمایش نیز مقام سوم را در بین تیم‌های مطرح دانشگاهی کشور به دست آورد.

همچنین میثم گرجی سرپرست تیم خودروی الکتریکی، حسین زیارتی مسئول دانشجویی ، افشین پدرام هاشمی به عنو.ان سرپرست و صادق نجف زاده و روزبه هاشمی، مصطفی محمودی و میلاد مهران راد، محمدرضا پوردست، مهران لشنی، نوید غفاری، بهروز کریمی اصل، حسین ابولفتحی، میلاد شوشتری، حمید درگاهی و مصطفی شالی اعضا تیم قزوین را تشکیل می دادند.

این مسابقات با حضور تیم‌های مطرح دانشگاههای دولتی و آزاد کشور همچون دانشگاه تهران، صنعتی شریف، خواجه نصیرالدین طوسی، علم و صنعت، فردوسی مشهد، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و دانشگاه‌های آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، مشهد و کاشان به مدت یک هفته با همکاری دانشگاه صنعتی شریف در پیست اتومبیل ‌رانی ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد.

