اختصاص دو هزار و 280 میلیارد ریال اعتبار جهت اجرای بیمه درمان

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، نادعلی الفت پور در نخستین سفر استانی هیئت دولت در دور سوم سفر به مشهد مقدس در جلسه شورای رفاه خراسان رضوی افزود: سفر سوم هیئت دولت با سفرهای اول و دوم متمایز است به طوری که در این سفر همه مصوبات دور اول و دوم به دقت بررسی خواهند شد و بخش هایی که هنوز اجرایی نشده اند در دست اقدام قرار می گیرد.

وی با اشاره به لایحه هدفمند کردن یارانه ها تصریح کرد: با توزیع 50 درصد منابع از طریق هدفمند کردن یارانه ها که بر عهده وزارت رفاه قرار خواهد گرفت بخش عمده ای از مشکلات اقشار ضعیف تر جامعه حل خواهد شد.

وی افزود: اگر در سال اول هدفمند کردن یارانه ها بین 10 تا 20 هزار میلیارد تومان حاصل شود، 50 درصد آن در اختیار دهک های پایین قرار خواهد گرفت.

الفت پور تاکید کرد: حساب بانکی از طریق وزارت رفاه و تامین اجتماعی به نام سرپرست خانوارها ایجاد خواهد شد و درآمدی از طریق سامانه بانکی به حساب این افراد که از طریق اصلاح قیمتها حاصل شده واریز خواهد شد.

سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی با بیان اینکه 16 میلیون و 300 هزار نفر در کشور فرمهای اطلاعات اقتصادی خانوار را پر کرده اند، تصریح کرد: این دهکها در بانک اطلاعات ایرانیان به طبقات مختلف تقسیم شده اند که باید منتظر بمانیم تا تعداد دقیق آنها را مجلس شورای اسلامی تصویب کند.

وی با اشاره به اینکه دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به طرح هدفمند کردن یارانه ها رای داده اند، اظهار داشت: این لایحه یکی از مهمترین اقدامات دولت بوده که در راستای اجرایی شدن آن در حال حاضر یکصد خانوار به صورت آزمایشی در مناطق شرق و جنوب تهران تحت پوشش این برنامه قرار گرفته اند.

سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: سالانه بین 90 تا 100 هزار میلیارد تومان یارانه های مختلف در کشور مصرف می شود که 70 درصد آن را سه دهک بالا مصرف می کنند و هفت دهک دیگر فقط 30 درصد منابع را در اختیار دارند که این عادلانه نیست.

الفت پور بیان کرد: در حال حاضر 10 میلیون خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی هستند که به طور قطع اولین گروهی که از توزیع درآمد حاصل از لایحه هدفمند کردن یارانه ها بهره مند خواهند شد، همین گروه هستند.

سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی گفت: یکصد زن سرپرست خانوار در مناطق محروم تهران به شکل آزمایشی تحت پوشش طرح پرداخت الکترونیکی هدفمند کردن یارانه ها قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در طرح هدفمند کردن یارانه ها در وزارت رفاه و تامین اجتماعی برای تمامی زنان سرپرست خانوار حساب بانکی جداگانه ای ایجاد می شود.

سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: بعد از 15 سال از تشکیل سازمان بیمه خدمات درمانی پرداخت هزینه ها و مطالبات بیمارستانها و مراکز طرف قرارداد به روز شد.

الفت پور همچنین یادآور شد: با اختصاص پنج هزار میلیارد ریال، کلیه مطالبات امسال تمامی 42 هزار و 700 موسسه درمانی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی پرداخت شده است.

وی همچنین از پیش پرداخت مطالبات همین موسسات در ماههای آبان و آذر خبر داد.

سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی توضیح داد: همچنین طی چند ماه گذشته بابت مطالبات سال 87 رقمی بالغ بر سه هزار میلیارد ریال به حساب موسسات مذکور واریز شده است.

الفت پور خاطرنشان کرد: میزان پرداختی سازمان مذکور در سال گذشته به کلیه موسسات طرف قرارداد رقمی حدود 1400 میلیارد تومان است.

9 میلیون و 380 هزار دفترچه تکراری درمان در کشور وجود دارد

وی در ادامه با اشاره به افراد تحت پوشش تامین اجتماعی تصریح کرد: متاسفانه 9 میلیون و 380 هزار دفترچه تکراری درمان در کشور داریم که طبق برنامه باید دفترچه های اصلی که متعلق به شخص پرداخت کننده است باقی بماند و دفترچه های دیگر حذف شود.

سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی بیان کرد: در حال حاضر شش میلیون خانوار در کشور فاقد دفترچه های درمانی هستند که وزارت رفاه با تخفیف 50 درصدی این افراد را تحت پوشش قرار می دهد.

الفت پور در ادامه، سال 89 را سال شکوفایی وزارت رفاه و تامین اجتماعی دانست و گفت: این وزارتخانه به سوی ارائه خدمات بهتر و بهینه و در راستای اجرایی کردن لایحه هدفمند کردن یارانه ها پیش می رود.

وی خاطرنشان کرد: 36 درصد جمعیت کشور تحت پوشش صندوق بازنشستگی نیستند لذا وزارت رفاه در نظر دارد این افراد را تحت پوشش قرار دهد.

سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی تاکید کرد: وزارت رفاه و تامین اجتماعی در دور اول و دوم سفرهای استانی 550 مصوبه داشته 92 درصد آن اجرایی شده است.

الفت پور همچنین تاکید کرد: وزارت رفاه و تامین اجتماعی امسال 11 هزار و 200 واحد مسکونی در اختیار مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی قرار می دهد.

در این نشست نمایندگان سازمان های زیر مجموعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی در استان به بیان مشکلات و دغدغه های خود پرداختند و خواستار رفع آن شدند.