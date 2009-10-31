تاکنون هشت هزار کارورز در وزارت راه و ترابری جذب شده اند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین بهنام واعظ در همایش اشتغال و کارآفرینی که شامگاه جمعه در سالن اجتماعات اداره کل راه و ترابری استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: از مجموع هشت هزار کارورز که به مجریان طرحهای عملیاتی بخش حمل و نقل معرفی شده اند تاکنون 50 درصد در همان پرو‍ژه ها و 30 درصد در دیگر بخشهای مرتبط مشغول به کار شده اند.



معاون ستاد کارآفرینی و اشتغال وزارت راه و ترابری، جذب فارغ التحصلان دانشگاهی در پروژه های این وزارتخانه را در راستای اجرای مصوبات شورایعالی اشتغال کشور اعلام کرد و افزود: تامین نیروی انسانی متخصص برای ارتقاء کیفی منابع انسانی، حمایت از بخش خصوصی به ویژه پیمانکاران و ایجاد زمینه مهارت در جهت اشتغال جوانان در بخش حمل و نقل از جمله اهداف وزارت راه و ترابری در اجرای این طرح است.



واعظ از اولویت فارغ التحصیلان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در اجرای این طرح خبر داد و گفت: در این طرح به فارغ التحصیلان واجد شرایط و با رشته های مرتبط با مدرک کاردانی 50 درصد حقوق قانون کار و مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد به بالا به ترتیب 70 و 90 درصد حقوق پرداخت می شود.

وی اظهار داشت: همچنین در شرایط معمولی 50 درصد حقوق افراد جذب شده و در مناطق محروم 70 درصد حقوق آنان از سوی دولت پرداخت می شود و در صورتی که پیمانکار متعهد به قرارداد چهارساله با کارورز شود هزینه بیمه سه سال آن از منابع دولتی تامین خواهد شد.



رضا صفا معاون اداری و مالی اداره کل راه و ترابری استان قزوین هم در این همایش گزارشی از اقدامات صورت گرفته در زمینه اجرای طرحهای کارآفرینی و اشتغال ارائه کرد.



در پایان این جلسه پیمانکاران سوالات خود را در زمینه جذب کارورزان با کارشناسان مطرح کردند.