طرح "گرانپایگان" در کرج اجرا می شود

محسن برجی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این طرح در راستای تکریم سالمندان کلانشهر کرج برگزار می شود و برگزاری همایشهای مختص این قشر از اهداف آن است.

وی ادامه داد: در این طرح سالمندان بالای 60 سال از خدمات مربوطه بهره مند می شوند ضمن اینکه این امر کمک می کند که آنها فعالیتهای اجتماعی بیشتری داشته باشند.

این مسئول بیان کرد: پیش بینی می شود اجرای طرح گران پایگان در کلانشهر کرج بسیاری از مشکلات اجتماعی و فرهنگی این کلانشهر را کاهش دهد و شرایط بهتری برای حضور سالمندان در اجتماع فراهم کند.

وی اظهار داشت: با همکاری سازمانها و ارگانها می توان امید به زندگی را در سالمندان افزایش داد و رفاه اجتماعی را برای آنان ایجاد کرد.

کمبود بودجه در کلانشهرها نباید به بهانه ای برای توجیه نقصهای کاری تبدیل شود

برجی در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: کمبود بودجه در کلانشهرها نباید به بهانه ای برای توجیه نقصهای کاری مدیران تبدیل شود زیرا این امر مانع از شکوفایی پتانسیلها می شود.

وی ادامه داد: مشکل کمبود بودجه در کلانشهرها عامل جدی و موثری در عدم تحقق اهداف مسئولان و مدیران شهری نیست و این مشکل با مدیریت اصولی مسئولان شهری قابل جبران است و باید مسئولان فعالیتهای خود را بر این اساس انجام دهند.

این مسئول عنوان کرد: مشکل یادشده به عنوان یکی از مشکلات ادارات شهری مطرح است درحالیکه این امر نمی تواند اثر تعیین کننده ای در زمینه متوقف شدن فعالیتها داشته باشد و مدیران در صورت به کار گرفتن نیروی مدیریتی خود به شکل اصولی می توانند بر بسیاری از مشکلات از جمله کمبود بودجه غلبه کنند.

برجی خاطرنشان کرد: بسیاری از مدیران موفق در صورت کمبود بودجه، راه های دیگری برای انجام فعالیتهای مد نظر می یابند و اجازه نمی دهند کمبود بودجه جلوی ادامه تحقق برنامه ریزیهای آنها را بگیرد.

مدیریت اجتماعی شهرداری کرج به راههای جبران کمبود بودجه توجه کرده است

برجی در آخرین بخش از سخنان خود نیز اظهار داشت: در مدیریت اجتماعی شهرداری کرج نیز به راههای جبران کمبود بودجه توجه ویژه ای داشته باشیم و با توجه به لزوم انجام فعالیتهای اجتماعی تلاش کرده ایم به بهترین نحو بر مشکلات مالی غلبه کنیم.

مدیر اجتماعی شهرداری کرج خاطرنشان کرد: بسیاری از فعالیتها و اقدامات با توجه به کمبود بودجه به خودی خود قابل انجام و ادامه دادن نبوده اما تلاش کردیم از همه توان خود استفاده کنیم تا هیچ مشکلی نتواند سدی در مقابل ادامه فعالیتها باشد.

وی اضافه کرد: هرجا که مانع و مشکل مالی وجود داشته از راههای دیگر وارد شده ایم و تا جایی که امکان داشته، سعی کردیم که روشها و راههای جایگزین پیدا کنیم.

برجی اظهار امیدواری کرد: مدیریت اصولی و علمی در کلانشهرها به جایگاه شایسته خود دست یابد تا هیچ مانعی نتواند ما را از رسیدن به اهداف بازدارد.