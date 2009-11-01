روشهای مبارزه با آفات در کشور نیازمند تغییرات اساسی است

پروفسور نسرین معظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در حال حاضر استفاده از سموم شیمیایی در کشور به منظور مبارزه با آفات همچنان ادامه دارد درحالیکه این روش ضررهای زیادی به همراه دارد.

وی ادامه داد: پتانسیل اعمال روشهای کنترل بیولوژیک برای مبارزه با آفات بخش جنگل در کشور وجود دارد که باید از این پتانسیل به بهترین نحو استفاده کنیم.

این محقق بیان کرد: روشهای کنترل بیولوژیک و میکروبیولوژیک بهترین جایگزین برای روشهای شیمیایی کنترل آفات است که این امر، ضرورت استفاده از روشهای یادشده را بیش از پیش آشکار می کند.

معظمی اظهار داشت: در روشهای کنترل بیولوژیک و میکروبیولوژیک از یکی از اجزای اکوسیستم برای مبارزه با آفات استفاده می شود که این روش به دلیل طبیعی بودن و عدم استفاده از اجزای شیمیایی بسیار مفید و فاقد ضرر است.

ریشه کن کردن نسل آفات ضررهای اقتصادی زیادی به جنگلها وارد کرده است

معظمی در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: ریشه کن کردن نسل آفات ضررهای اقتصادی زیادی به جنگلها وارد کرده و به همین دلیل باید از این روش ریشه کن کردن خودداری کنیم. بسیاری تصور می کنند که ریشه کردن کردن نسل آفات از ضروریات بخش جنگلداری است درحالیکه اینگونه نیست و باید در این امر تجدید نظر شود.

وی ادامه داد: بر خلاف تصور عموم، آفات نباید به طور کلی ریشه کن شوند زیرا آنها جزئی از اکوسیستم هستند و ریشه کن کردن آنها نتیجه ای جز به هم خوردن نظم اکوسیستم به دنبال ندارد.

این محقق افزود: بر هم خوردن نظم اکوسیستم به منزله بر هم خوردن نظم بخشی از طبیعت است که این امر به نوبه خود ضررهای زیادی را برای محیط زیست موجودات و بخشهایی از قبیل کشاورزی و منابع طبیعی به همراه دارد.

جمعیت آفات باید در حد طبیعی نگه داشته شود

معظمی در آخرین بخش از سخنان خود نیز اظهار داشت: لازم است به جای ریشه کن کردن و از بین بردن نسل آفات به فکر کنترل و نگه داشتن جمعیت آنها در حد طبیعی خود باشیم و از انجام اقداماتی که جمعیت آنها را زیاد می کند، خودداری کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر نظم اکوسیستم حفظ شود، موجودات زنده به خودی خود یکدیگر را به صورت طبیعی کنترل می کنند و دیگر نیازی نیست که بشر با اتخاذ روشهای مختلف در جهت کنترل آنها برآید.

رئیس پژوهشگاه فناوریهای نوین یادآور شد: بسیاری از مشکلات محیط زیست در نتیجه بر هم خوردن نظم بخشهایی از طبیعت به وجود می آید که این امر، ضرورت توجه به فعالیتهای دوستدار محیط زیست و خودداری از انجام اقدامات ضد محیطی زیستی را بیش از پیش آشکار می کند.

معظمی اضافه کرد: عملکرد مطلوب بشر در زمینه محیط زیست، بسیار تعیین کننده است و می تواند از به وجود آمدن بسیاری از مشکلات آتی جلوگیری کند و مشکلات کنونی را نیز کاهش دهد.