امکان استفاده 2400 معلول از خدمات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

محسن فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در استان تهران چهار کتابخانه فراگیر زیر نظر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فعالیت می کنند که هر یک با سه مدرسه هدف در زمینه دانش آموزان معلول در ارتباط هستند.

وی ادامه داد: لازم است زمینه های افزایش بهره مندی تعداد بیشتری از دانش آموزان معلول استان تهران از خدمات کانون فراهم شود زیرا دو هزار و 400 نفر در مقایسه با تعداد کل دانش آموزان معلول استان کافی نیست.

این سمئول بیان کرد: همچنین اگر بتوانیم تعداد مراکز فراگیر را افزایش دهیم، دانش آموزان معلول از رفاه آموزشی بیشتری بهره مند می شوند و در خدمات دهی به آنها موفقتر از قبل عمل خواهیم کرد.

چهار مرکز فراگیر کنونی در شهر تهران واقع هستند

فضلی در بخش دیگری از سخنان خود نیز عنوان کرد: چهار مرکز فراگیر کنونی در شهر تهران واقع هستند و لازم است شرایطی فراهم شود تا سایر شهرستانهای استان تهران نیز بتوانند چنین مراکزی را در خود داشته باشند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران اظهار داشت: وجود مراکز فراگیر در ارتقای سطح رفاه آموزشی دانش آموزان معلول تاثیر فراوانی دارد و کمک می کند تا این دانش آموزان بتوانند پا به پای سایر دانش آموزان از امکانات آموزشی بهره مند شوند.

این مسئول خاطرشنان کرد: البته لازم است به موازات افزایش مراکز فراگیر به کیفیت تجهیزات آنها نیز توجه ویژه ای داشته باشیم تا دانش آموزان معلول با سهولت و آرامش خاطری بیشتری از امکانات مربوطه بهره مند شوند.

فضلی یادآور شد: به طور کلی 801 مرکز فرهنگی هنری مربوط به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در کشور فعالیت می کنند.