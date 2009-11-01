جمع گرایی در میان خانواده های ایرانی به شدت کمرنگ شده است

سیما فردوسی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در سالهای اخیر شاهد کاهش شدید جمع گرایی در خانواده ها بوده ایم که این امر آثار نامطلوبی به دنبال دارد.

وی ادامه داد: یکی از آثار نامطلوب کاهش جمع گرایی این است که روند اجتماعی شدن کودکان و نوجوانان با اختلال مواجه می شود و آنها نمی توانند در این زمینه به طور کامل موفق عمل کنند.

استاد دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد: در سالهای اخیر شاهد هستیم که بخش عمده خانواده ها و اعضای آنها در ایام تعطیل ترجیح می دهند به جای مهمانی رفتن همراه سایر اعضای خانواده به تنهایی به سفر بروند که این امر باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

فردوسی اظهار داشت: نباید اجازه دهیم ارتباط ما و فرزندانمان با دیگران قطع شود زیرا این امر مانع از اجتماعی شدن کودکان می شود.

فردوسی در بخش دیگری از سخنان خود نیز یادآور شد: بردن فرزندان به جمع دوستان و اقوام به رشد اجتماعی آنها کمک می کند و باعث می شود تجربیات اجتماعی آنها افزایش یابد که به دنبال این امر، آنها برای حل مشکلات اجتماعی خود راحت تر راه حل پیدا می کنند.

این روانشناس اضافه کرد: حتی اگر فرزندان ما به حضور در جمع اقوام و دوستان علاقه زیادی نشان نمی دهند، باید آنها را متقاعد کنیم که این حضور لازم است و نشانه احترام به دیگران محسوب می شود.

فردوسی خاطرنشان کرد: انزوای خانواده ها امر مطلوبی نیست و اعضای خانواده ها به ویژه بزرگترها باید در این امر تجدیدنظر کنند تا آثار نامطلوب ناشی از کاهش جمع گرایی از میان برود.