سه هزار ریال برای هر متر مکعب آب هزینه می شود

مدیر عامل آب و فاضلاب استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه مشترکان تا هفت متر مکعب از پرداخت هرگونه هزینه ای معاف هستند، افزود: این برای شرکت آب و فاضلاب گیلان که حدود 19 درصد مشترکان را شامل می شود هزینه گرانی است و آبی که به دست مشترکان با مصرف بالای هفت متر مکعب می رسد، مترمکعبی 800 ریال فروخته می شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه شهر رشت از بافت قدیمی برخوردار است و فاقد راههای فرار، خیایانها و کمربند یهای متعددی است مشکلاتی را در اجرای پروژهها به وجود آورده است.

امینی همچنین با تاکید براینکه باید موانع پیش روی اجرای طرحهای آب و فاضلاب برخوردار از تسهیلات بانک جهانی رفع شود، اظهار امید واری کرد: با کمک شهر دار و مجموعه شهرداری رشت، اداره راهنمایی و رانندگی و همه دستگاههای مربوطه با این بخش، روند اجرای پروژهها شتاب بیشتری یابد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه 110 هزار متر مخزن ذخیره زمینی در شهر رشت در حال ساخت است، افزود: در اجرای پروژه های مهم و زیربنایی شرکت در شهرهای رشت و بندر انزلی که از اعتبارات بانک جهانی برخوردارند دو منبع زمینی ذخیره 40 هزار مترمکعبی و همچنین 800 کیلومتر عملیات اصلاح و توسعه شبکه آب شهر رشت در حال انجام است.

مدیرعامل آب و فاضلاب گیلان ضمن یاد آوری این نکته که این شرکت همه اصول پدافند غیر عامل را اجرا کرده یا در حال اجرا دارد، گفت: حفظ سیستمهای حیاتی شرکت آب و فاضلاب به خصوص تأسیسات تصفیه خانه بزرگ آب گیلان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با توجه به اینکه هزینه تعمیر و نگهداری این سیستمهای از محل آب بهای مصرفی تأمین می شود از نمایندگان و مسئولان خواست با تصویب و تخصیص اعتبارات مناسب، شرکت آب و فاضلاب گیلان را درارائه خدمات بهتر به شهروندان گیلانی یاری کنند.