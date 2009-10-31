شکست دانشگاه آزاد در هفته نخست / فجرجم شگفتی ساز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها روز جمعه در سالن خانه تکواندو در تهران آغاز شد که در مهمترین دیدار دانشگاه آزاد مدافع عنوان قهرمانی با شکست میدان مسابقه را ترک کرد.

گاز فجرجم که با قهرمانی در لیگ نقش جهان به لیگ برتر راه پیدا کرد با هدایت خوب علی تاجیک عضو سابق تیم ملی و مدیریت فنی مرتضی کریمی یک تیم جوان و با انگیزه را به مصاف تیم پرمهره دانشگاه آزاد فرستاد.

سید نعمت خلیفه سرمربی دانشگاه آزاد که در این دیدار برخی از ملی پوشان حاضر در مسابقات جهانی دانمارک را در ترکیب قرار داده بود نتوانست در اوزان سبک برنده از زمین خارج شود.

عدم حضور یک تکواندوکار در وزن سوم نیز مزید بر علت شد تا مدافع عنوان قهرمانی در بازی نخست بازنده از زمین خارج شود.

اما گاز فجرجم در این دیدار نشان داد تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته و توسط حسن آقازاده ، مجید بهرامی ، هادی مستعان و میثم رحیمی به همراه اکبرنتایج که در وزن سوم تکواندوکاری مقابل خود ندید 5 پیروزی کسب کرد. روح الله طالبی ، علیرضا نصر و حسین تاجیک هم سه مرد پیروز دانشگاه بودند تا نتیجه نهایی 5 بر3 به سود فجرجم ثبت شده و این تیم سه امتیاز با ارزش را به حساب خود واریز کرد.

در سایر دیدارها سایپا مقابل هیئت تکواندو ناجا 6 بر2 برنده شد، مناطق نفت خیز جنوب 5 بر3 شرکت ملی حفاری را شکست داد و فولادماهان در یک دیدار برتر کولرهای گازی کنوود را 8 بر صفر شکست داد.