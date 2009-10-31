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۹ آبان ۱۳۸۸، ۸:۳۳

تحلیلگران هشدار می دهند:

تغییر تاکتیک گروه های تروریستی با هدف تضعیف دولت عراق پیش از انتخابات

تغییر تاکتیک گروه های تروریستی با هدف تضعیف دولت عراق پیش از انتخابات

تحلیلگران سیاسی عراق با اشاره به انفجارهای تروریستی چهارشنبه و یکشنبه خونین بغداد از تغییر تاکتیک گروه های تروریستی در این کشور خبر داده و هدف از آن را تلاش برای تضعیف دولت منتخب مالکی پیش از انتخابات پارلمانی آتی قلمداد کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری العربیه، تحلیلگران سیاسی و امنیتی منطقه معتقدند هم اکنون گروه های تروریستی عراق اهداف خود را به طور کلی تغییر داده اند.

بر این اساس آنان با فاصله گرفتن از حمله به اماکن عمومی همچون بازار، پیکان حملات خود را به سوی مراکز دولتی عراق تغییر داده اند.

از طرفی این گروه های تروریستی حملات با تلفات کم را از دستور کار خود خارج کرده و درصدد انجام عملیاتهایی هستند که تلفات بالا در پی داشته باشد.

این مسئله به طور آشکار در حملات تروریستی چهارشنبه و یکشنبه خونین بغداد که در آن صدها نفر کشته و زخمی شدند، دیده می شود.

تحلیلگران هدف اصلی از این حملات را تضعیف دولت عراق پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در ژانویه 2010 می دانند.
 

 

کد مطلب 973864

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